‘Servir y proteger’ se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado jueves 24 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 1178 donde vimos cómo la policía de Distrito Sur ha descubierto la relación sentimental que mantenían Osman y Hugo Villalobos.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1179 de ‘Servir y proteger’. De esta manera, vemos cómo Soledad ha recibido una carta de Daniel desde la cárcel. Así pues, la mujer comienza a tener serias dudas en si hacerle o no una visita en prisión. Sheila y Espe no tardan en aconsejarle que no lo haga.

Por si fuera poco, Soledad ha conseguido un trabajo en Valencia. Tiene ganas de aceptarlo pero es consciente que, de hacerlo, tendría que volver a despedirse de Sheila. Fernando Quintero ha encontrado el vínculo que existe entre Osman y Hugo Villalobos. Esto confirma que el empresario es quien está detrás del intento de asesinato en la joyería.

Así, entre nosotras… ¿Pero este tío no se cansa? ¿De veras se piensa que conseguirá algo? Aunque a Soledad se la ve plenamente convencida de su decisión. ¡Bien hecho! @CamachoMamen #ServiryProteger pic.twitter.com/uDxjX3Arw6 — Servir y Proteger (@SyP_tve) March 24, 2022

Por lo tanto, el objetivo de Fernando Quintero y Víctor Salas es encontrarlo para posteriormente, acabar con su vida. Son conscientes de que Osman volverá a atacarle en el momento menos esperado. Martina no tarda en enterarse del plan por lo que ¿alertará al turco de lo que está a punto de suceder?

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo la sintonía entre Iker y Luna aumenta por momentos. El agente del CNI, a pesar de todo, ¿será capaz de darse una nueva oportunidad en el amor tras la trágica muerte de Alicia? Carol y Durán, mientras tanto, han decidido aclarar todo tras el beso que se dieron. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.