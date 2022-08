‘Servir y proteger’, capítulo 1267: Sheila decide marcharse a Málaga con Soledad

No es ningún secreto que Servir y proteger, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1266 donde, entre otras cuestiones, vemos que Andrea Vega ha sido víctima de una brutal paliza en la cárcel.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1267 de Servir y proteger. Los policías de la comisaría de Distrito Sur han confirmado que el hombre del fallido operativo era nada más y nada menos que el Fantasma. Por lo tanto, Alberto tiene que dar muchísimas explicaciones.

Y es que, por su culpa, se arruinó la única oportunidad que han tenido para poder atrapar al temido asesino. Iris, por su parte, no puede evitar sentirse culpable por todo lo ocurrido. Lidia, al verla tan sumamente decaída, trata por todos los medios de animarla. Es complicado, pero no imposible.

¿¡Pero será posible?! ¿Se puede ser más rastrero? Estamos seguros de que lo acabarán pillando, pero solo deseamos que sea más pronto que tarde. Porque vamos… ¡Menudo ser! @galoberta #ServiryProteger pic.twitter.com/8j3lfSE7MP — Servir y Proteger (@SyP_tve) August 1, 2022

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo la relación entre Emilio Bremón y Marcos empeora por momentos. Sobre todo en el preciso instante en el que el joven ha descubierto que su padre ha gestionado, a sus espaldas, conseguirle un trabajo alejado de los locales nocturnos. Algo que no está dispuesto a pasar por alto.

Soledad, tras la confesión de Marian, ha quedado en libertad sin cargos puesto que se ha probado que es inocente. Por lo tanto, Sheila ha decidido cambiar de opinión al querer irse a vivir a Málaga con ella. Como era de esperar, vivimos una despedida de lo más emotiva entre Espe y la joven.

Antonio, finalmente, ha recibido el alta por lo que ha terminado incorporándose a su puesto de trabajo en el centro de salud de Distrito Sur. Lo que el marido de Claudia Miralles no esperaba es que Matías iba a seguir trabajando en ese lugar. Por lo tanto, no le perderá de vista en mucho tiempo. No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.