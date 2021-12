No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando, temporada tras temporada. Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1104 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Fernando Quintero ha querido presionar a Vega para conseguir más datos de Hugo Villalobos.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1105 de ‘Servir y proteger’. Hemos observado cómo la vida de Rubén y Martina, tras la muerte de Ginés Pozo, ha experimentado un giro verdaderamente radical. Entre otras cuestiones, la mujer ha retomado su relación sentimental con Víctor.

¡Pero no todo queda ahí! Y es que ha terminado su etapa con Rubén en todos los sentidos. A tal punto llega la cosa que Martina abandona el domicilio conyugal para vivir en un hotel hasta que encuentre un nuevo hogar. Jota, tras la inesperada aparición de Ernesto, comienza a desconfiar muchísimo de él.

Me parece que a Rubén (@Fsotolopez) lo de Ginés le ha afectado un poquito más de la cuenta, ¿no creéis? Y eso a Martina (@raquelmerono) no le ha gustado nada de nada. Tiene otras prioridades…y sabemos cuáles son…#ServiryProteger pic.twitter.com/v7OYZO77q5 — Servir y Proteger (@SyP_tve) December 7, 2021

Y es que no entiende el motivo por el que ha querido retomar, en estos momentos, la relación con él. Bea, dueña del Moonlight, ha animado al joven a hablar personalmente con su padre. Puede que si no lo hace termine arrepintiéndose. Bustos, por su parte, tiene como objetivo saber si su hijo ha cambiado, de una vez por todas.

Carol y Durán no están pasando por su mejor momento en su relación, y todo por el caso de Juanma. Está abriendo una herida que cada vez será más difícil de cerrar. En ese momento, la familia de Juanma recibe una de las peores noticias: y es que van a ser desahuciados. Por ese mismo motivo, la directora del Centro Cívico decide tomar cartas en el asunto.

Fernando Quintero, al ver que no tiene noticias de Ginés Pozo desde hace varios días, no puede evitar preocuparse por el mafioso. Cree que ha desaparecido y cada día que pasa se teme lo peor. Espe se ha hecho un perfil falso por un motivo de lo más concreto: dar una lección a Sheila. ¿Se saldrá con la suya? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.