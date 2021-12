‘Servir y proteger’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1103 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Víctor Salas ha ocultado la muerte de Ginés a Fernando Quintero.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1104 de ‘Servir y proteger’. Vemos cómo Rubén y Martina están tratando de recuperar su vida tras la muerte de Ginés Pozo. A pesar de todo, son conscientes de que no va a ser nada fácil. Lo cierto es que Rubén está planteándose la posibilidad de irse lejos de España con el dinero que había en el maletín que les dejó el mafioso.

Ella, por su parte, tiene claro que se queda en Madrid. Aun así, Martina anima a Rubén a que lo haga si cree que, de verdad, así puede vivir tranquilo. Por si fuera poco, ésta hace saber a Víctor Salas lo que piensa hacer con su marido. De esta manera, le aconseja que no haga ese viaje y muchísimo menos con esa cantidad de dinero puesto que los hombres de Ginés no tardarán en dar con él.

La pareja, a pesar de todo lo que ha ocurrido, ha vuelto a recuperar su relación. Algo que llama la atención, y mucho, a Rubén. Félix y Carol, por su parte, han tenido una fortísima discusión después de lo que ha sucedido con Chema. Ella cree que no es justo pagar por haber robado pañales y comida.

Durán es consciente de que es un delito, se mire por donde se mire. Fernando Quintero continúa sin conseguir ningún tipo de dato sobre Hugo Villalobos. Por lo tanto, recurre a la inspectora Vega. Es entonces cuando el ex dueño del Moonlight le obliga a obtener esa información a través de Bremón y ella le hace saber que ya no están juntos. El juez Bustos ha aparecido en el Moonlight para buscar a su hijo, Jota. Además, se encuentra con Miralles en la comisaría. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.