Selena Gomez se sincera sobre las dificultades tras su paso por Disney

Selena Gomez saltó a la fama cuanto solo tenía tan solo 7 años. La artista estadounidense lleva toda su vida delante de los focos, no obstante, para ella no fue nada fácil pasar de ser una chica Disney, a forjarse una carrera en la industria de la música o como actriz de películas ajenas a la factoría.

Recientemente, durante una charla para el podcast Awards Chatter del medio estadounidense The Hollywood Reporter, la artista estadounidense se sinceró sobre esta evolución: «Sentí que era muy difícil que la gente me tomara en serio», confesó.

Para Selena Gomez no fue fácil, pues al igual que otras compañeras que salieron de Disney, como Miley Cyrus, Demi Lovato, Vanessa Hudgens o Ashley Tisdale, nadie las tomaba en serio en proyectos alejados de esa faceta de chicas Disney que durante años les había acompañado.

It was such an honor to sit down with @potus, @flotus, and @surgeon_general to discuss prioritizing mental health https://t.co/H5xvTsbVnQ — Selena Gomez (@selenagomez) May 26, 2022

Por otro lado, para la artista tampoco fue fácil ser perseguida a diario por paparazzis cuando aún era una adolescente: “Creo que ahí fue cuando perdí un poco de mi ser un niño. Más tarde en la vida me di cuenta de que me perdí de muchas cosas”, explicó.

Actualmente, Selena Gomez ha vuelto a trabajar para Disney, no obstante se encuentra en otra etapa completamente diferente. La artista es productora de Only Murders in the Building, una serie de Disney Plus que está a punto de estrenar su segunda temporada.

Además, la artista está muy implicada en su proyecto de salud mental y está inmersa en la creación de nueva música: “En este momento, en mi vida, soy tan abierta y amo lo que hago… Simplemente estoy en un muy buen espacio en este momento, y yo’ Lo estoy disfrutando”, explica en el citado podcast.