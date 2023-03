Selena Gomez pide “amabilidad” con Hailey Baldwin después de la polémica de Tik Tok

La semana pasada, Selena Gomez se vio envuelta en una nueva polémica con Hailey Baldwin, la mujer de su ex pareja, Justin Bieber. Motivo por el cual, la artista estadounidense decidió abandonar las redes sociales, saturada de la toxicidad que se respira en ellas.

A pesar de que hace unos meses ambas demostraron una gran cordialidad durante el evento de The Academy Museum Gala, en Los Ángeles, donde coincidieron y no dudaron en posar juntas para una fotografía de Tyrell Hampton, nada más lejos de la realidad, pues hace unos días Selena dejó entrever que el hacha de guerra no está enterrado.

La nueva polémica comenzó cuando Selena Gomez salió en defensa de su amiga, Taylor Swift, dejando un comentario en un vídeo de hace unos años recuperado en Tik Tok, en el que Hailey Baldwin hacía un gesto de asco al escuchar el nombre de la intérprete de All too well.

Tras esto, muchos fans de Selena se echaron encima de Hailey Baldwin, iniciando un cruce de mensajes muy desagradables a través de las redes sociales dirigidos hacia la modelo. Y ahora, la artista estadounidense ha pedido a sus seguidores que sean amables con la mujer de su ex pareja.

«Por favor, sean más amables y consideren la salud mental de los demás”, comentó Selena en uno de sus últimos vídeos publicados en Tik Tok, en el que compartió su rutina de maquillaje con los productos de su marca, Rare Beauty. “Mi corazón ha estado pesado y solo quiero el bien para todos. Todo mi amor.»

La estrella de Only Murders in the Building también agradeció a los fans su apoyo incondicional y escribió: “Gracias y los quiero mucho a todos. Estoy profundamente agradecido por todos y cada uno de ustedes, los humanos. Me haces increíblemente feliz”.