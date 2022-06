Selena Gomez saltó a la fama cuando tan solo era una niña. La artista estadounidense lleva toda su vida delante de los focos, no obstante, el mayor acoso mediático que sufrió llegó cuando solo era una adolescente, tras su primera ruptura con el artista canadiense Justin Bieber.

Ambos artistas mantuvieron una relación sentimental intermitente, con rupturas muy sonadas y reconciliaciones que daban la vuelta al mundo, entre los años 2009 y 2018.

Al ser dos de los mayores artistas adolescentes a nivel mundial, su relación sentimental, con todo lo que ello conllevaba, fue seguida por millones de personas. Una relación en la que Selena Gomez fue la que se llevó la peor parte, habiendo sufrido el desamor más doloroso de su vida junto al artista.

En una de sus últimas entrevistas, Selena Gomez expresó que acabar su relación con Justin Bieber le permitió encontrar «un camino de introspección». Un camino duro, pero que le ayudó a conocerse a sí misma: «Yo estaba atravesando como es obvio una ruptura complicada. Y entonces me quedé preguntándome por mi carrera y pensando hacia dónde dirigirla y qué iba a pasar después. Sentía que tenía emociones muy diferentes entre sí».

«Y encima después tuve problemas de salud: lupus y aquello en los riñones. Fue una etapa realmente difícil», confesó Selena Gómez en The Hollywood Reporter sobre lo que sintió tras la tormentosa ruptura con el artista canadiense.

Aun así, asegura que esa ruptura tan dolorosa le enseñó muchas cosas, y le hizo crecer: «Me hizo desarrollar un carácter en donde no tolero ninguna tontería ni que se me falte el respeto de ninguna manera». Un carácter que, tal y como admitió la artista en la entrevista con el medio estadounidense, le hace sentir muy «orgullosa».