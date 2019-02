Selena Gomez está dispuesta a resurgir de sus cenizas: nos trae nueva música

Tras un período de descanso, Selena Gomez ya tiene algo nuevo entre manos

Selena Gomez se está tomando una pausa para centrarse en sí misma, y para terminar de superar algunos obstáculos que se le han puesto en el camino.

Últimamente, la cantante ha pasado por algunas dificultades; tanto físicas, como fue el transplante de riñón al que tuvo que someterse en 2017, como mentales (ella misma nos hizo saber de la depresión y ansiedad que padece).

Parece que todo ello ha repercutido en cuanto a su alcance y hay algunos fans que han podido bajarse del carro.

Lo decimos porque, hasta la fecha, Selena Gómez era la mujer que más seguidores reunía en la red social Instagram, junto a Cristiano Ronaldo en el plano masculino. Pero tras este período de descanso, se ha visto superada por otra artista que no para de arrasar por todos lados y esa es Ariana Grande, que cuenta con 146.311.467 followers frente a los 146.273.798 de Selena.



Según sabemos, Selena está dispuesta a volver a recuperar su puesto como La Reina de Instagram ya que ha sido vista saliendo de un estudio de grabación en Los Ángeles.

Han pasado ya unos tres años desde que sacó su último álbum en solitario. Y aunque en este período la hemos visto colaborando con otros artistas (como es el caso del remix de ‘Taki taki’, de DJ Snake para el que colaboró) y ha sacado algún que otro sencillo (como el temazo ‘Back to you’) que la ha mantenido a flote, parece que no ha sido suficiente para que la luz siga brillando igual que siempre.

No sabemos aún de qué se trata lo que está tramando, pero seguro que vuelve a pisar el escenario con fuerza y nosotros estamos deseando que llegue ese momento.