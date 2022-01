La nueva edición de ‘Secret Story’ apenas lleva dos semanas de emisión y ya ha dado mucho que hablar. Elena y Alberto se han convertido, sin quererlo, en dos de los protagonistas absolutos de la nueva edición, demostrando desde el principio una gran complicidad.

Una complicidad que ha hecho que Elena y Alberto se dejen llevar, hasta protagonizar el primer ‘edredoning’ de la edición. Aunque desde el primer día se hizo evidente que entre ellos había surgido una gran complicidad, aseguraron que querían ir despacio, no obstante este fin de semana han dado un gran paso en su relación.

Los concursantes se han metido debajo del edredón, y no han tenido ningún pudor en hacerlo ante los ojos de todos sus compañeros, cuando todavía estaban las luces de la habitación encendidas.

Alberto y Elena se metieron debajo del edredón porque, efectivamente… tres meses no podían estar así 😂 #SecretNoche2 pic.twitter.com/yWllW2lGv2 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 23, 2022

«¿Tú te crees que yo puedo estar tres meses así? Me gustas mucho, me pareces muy bonita», le decía Alberto a la concursante poco antes. Y tras confesarse lo mucho que se gustan, decidieron tener su primer encuentro íntimo en la habitación rosa.

Como era de esperar, tras su edredoning Elena y Alberto están siendo la comidilla del resto de los concursantes de la nueva edición ‘Secret Story’, que no acaban de creerse del todo su relación. «Lo de Elena y Alberto está fingido al cien por cien», expresó Alberto.

“Yo ahí no veo ni atracción ni nada, yo creo que eran dos personas que no tenían su sitio en la casa y han dicho nos liamos por liarnos. No tendrán mucho tema de conversación”, aseguró Carmen. “No ha encontrado el amor de su vida en Holanda ni Alemania, lo va a encontrar aquí en tres días», sentenció Nissy, uniéndose a la opinión de sus compañeros.