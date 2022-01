La parrilla de Telecinco está en auge con el estreno de la versión de anónimos de ‘Secret Story’ y los últimos capítulos y debates de ‘La isla de las tentaciones 4’. Estos dos programas tienen un casting detrás que buscan qué personas son caracterizadas para cada programa y en el caso de la última temporada de la isla lo han bordado, porque ha sido la edición que más ha sorprendido y que más puede sorprender aún.

Sin embargo, para la casa de Guadalix, el perfil buscado es similar y al parecer acaba de salir a la luz el primer punto de conexión entre ellos. Esto ocurrió el pasado jueves 13 de enero durante el estreno del reality de la casa de los secretos a raíz de la presentación de uno de los concursantes. Fue al día siguiente, cuando Andrea Gasca, concursante de varias ediciones de ‘La isla de las tentaciones’, subió unos videos denunciando un acto del concursante.

«Estaba tan tranquila, a punto de irme a dormir, y me han llegado mensajes de que está hablando de mí», comenzó diciendo sobre David Colchero, el concursante que dio inicio a la polémica. «Me he puesto a investigar un poquito y he visto que cierto friki ha dicho que me utilizaría para acostarse conmigo dos o tres veces y se ha reído de mí», siguió diciendo la catalana.

Después de quejarse públicamente del acto del participante de ‘Secret Story’, quiso dejar las pruebas de cómo él le escribió por mensaje privado en Instagram y ella nunca le llegó a contestar: «Os voy a dejar por aquí cómo me habló y nunca obtuvo respuesta». De esta forma, la joven se veía envuelta en una situación que no se esperaba y en la que no le hubiese gustado ser partícipe. Ahora habrá que esperar a que el chico abandone la casa de Guadalix para saber qué opina de la respuesta de Andrea a sus palabras.