Sebastián Yatra publica las primeras imágenes de su nuevo videoclip, cuya protagonista podría ser Aitana

El mes de febrero se presenta de lo más cargadito a nivel musical y los fans de Sebastián Yatra lo saben muy bien. Tras vivir un año repleto de éxitos en su carrera musical, el intérprete de Tacones rojos ha comunicado que este 2023 no se quedará atrás. Por ello, y cumpliendo su palabra, el colombiano ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de nueva música.

Lo mejor de todo es que no habrá que esperar demasiado para escuchar el sencillo que tiene Yatra entre manos, pues estará disponible en todas las plataformas de streaming el próximo 16 de febrero. «UNSP» se ha convertido en todo un misterio para los fans del artista, y no solo por el significado oculto de sus siglas.

El anuncio del lanzamiento de UNSP ha llegado de la mano de un breve video que se presenta como el adelanto del videoclip oficial. Un audiovisual protagonizado por Sebastián Yatra junto a una joven con la que se muestra en una actitud muy cariñosa. Cabe señalar que el artista de 28 años ha sido relacionado sentimentalmente con Aitana durante las últimas semanas.

Ambos despidieron juntos el año en Londres, en compañía de otros amigos, y ahora comparten mansión en Los Ángeles. Por ello, ha sido inevitable que la publicación de Yatra se haya inundado con comentarios en los que le preguntan si la chica del videoclip es Aitana. Pues, físicamente, comparte algunas similitudes con la intérprete de Mon Amour.

«Si no es Aitana, debería», «¿Es Aitana en el video?», «Yo viendo si la del video es Aitana» o «La chica es Aitana??», son algunos de los comentarios que se pueden leer. De momento, poco más se sabe al respecto. El cantante no ha abordado el tema y no ha dado más pistas sobre UNSP. Por lo tanto, habrá que esperar unos días para descubrirlo.