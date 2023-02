Sebastián Yatra anuncia el nombre y fecha de lanzamiento de su nuevo single

El pasado año 2022 Sebastián Yatra vivió uno de los años más exitosos y fructíferos de su carrera musical. Dharma salió a la luz en el mes de enero y con él nos trajo auténticos hits como Tacones Rojos, Modo avión, Chica Ideal y Pareja del año. Ahora, y con la llegada del nuevo año, el colombiano no piensa quedarse atrás y ha señalado que lo mejor está por llegar.

Para sorpresa de sus millones de seguidores en redes sociales, Sebastián Yatra ha comunicado que este mes de febrero llega con nueva música. Presentado bajo el título de UNSP, el artista ha compartido algunos detalles de cómo será su nueva apuesta musical.

mi primera canción del 2023 es UNSP… q piensan que significa ? 👇🏻👇🏻👇🏻🌊🌚🌙🌪️✨🥃 — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) January 31, 2023

UNSP estará disponible en todas las plataformas de streaming a partir del próximo 16 de febrero. Un anuncio que ha causado furor entre sus fans, y no es para menos. Por ello, y para hacer la espera un poco más amena, y a la vez más tentadora, ha publicado algunas imágenes del videoclip del sencillo.

Una publicación en la que Yatra muestra que protagonizará el video junto a una misteriosa chica. “Primera del 2023”, ha escrito en la descripción. Las siglas son todo una incógnita para los seguidores del cantante, por lo que, mientras esperan a que revele el significado de ellas, han comenzado a abordar sus teorías.

Entre las apuestas más repetidas por los fans del colombiano se encuentra «Uno No Siempre Pierde», pero no es el único. También hay otros que apuestan por «una noche sin parar» o «sin partir». De momento, poco más se sabe sobre UNSP, pero Sebastián Yatra ha dejado claro que su nueva era artística promete no decepcionar a nadie.