En plena era tecnológica los casos de hackeo y fraude, desafortunadamente, están a la orden del día. No importa quién seas, cualquiera puede convertirse en la siguiente víctima de este tipo de situaciones, y si no que se lo digan a nuestras celebridades. Y es que, no es la primera vez que se hackea el móvil de un famoso para conseguir imágenes o vídeos íntimos, algo que le ha tocado de cerca a Sebastián Yatra.

Durante los últimos días, el cantante colombiano ha recibido miles de notificaciones y mensajes de seguidores que le preguntaban sobre si era él el protagonista de un vídeo de contenido sexual que circula por las redes. Al respecto, muchos usuarios señalaron el parecido del pelo algo alborotado, algo de barba, una nariz pronunciada y unos músculos bien definidos del protagonista.

Ya te vio el mismísimo Sebastián pic.twitter.com/MfW66TVTmm — Jacob Minneck (@DyloDylon) April 30, 2022

Eso sí, hubo también quienes explicaron el por qué no era Sebastián Yatra el hombre de dicho video. Un autentico revuelo en redes sociales al que el artista colombiano ha querido poner punto final. De hecho, se lo ha tomado con bastante humor y ha señalado que no es él el hombre que aparece en el audiovisual subido de tono.

Aunque no puede negar que se trata de un hombre que se le parece bastante, Yatra ha negado ser él. «Acabo de ver un vídeo porno de un man idéntico a mí, y quería contarles», dice en el coche. «¿Por qué hay un vídeo porno de un tipo idéntico a mí?», le pregunta con humor a sus amigos.

«No subas eso, ¿qué necesidad?», le responden sus compañeros de viaje. Y es que, con esta publicación el intérprete de ‘Dos oruguitas’ ha querido demostrar que si no se lo está tomando mal es porque no es él el protagonista del drama.