Sandra Barneda, obligada a paralizar ‘La isla de las tentaciones’ tras la reacción de Montoya

El pasado lunes 13 de enero se emitió una nueva entrega de la octava edición de La isla de las tentaciones. De esta manera, los espectadores pudieron ser testigos de cómo los participantes empezaron a vivir sus primeras horas solos, alejados de sus parejas. A pesar de todo, ya hemos podido presenciar situaciones verdaderamente sorprendentes que han provocado reacciones tan impactantes como la de Montoya. Todo comenzó cuando Sandra Barneda puso rumbo a Villa Montaña, lugar donde se hospedan los chicos, con una Tablet en la mano. Todos se reunieron en el sofá para poder ver las imágenes que traía la presentadora, sin tan siquiera saber quién iba a ser la protagonista de ese vídeo en cuestión. Los chicos no tardaron en ver a Alba, Bayan, Anita, Andrea y Ana disfrutar de las primeras horas en la Villa, jugando con el resto de solteros. Sobre todo cuando estos se animaban a besar en el cuello a las chicas.

Pero todo explotó por los aires cuando Montoya vio un beso de Manuel González a Anita, su novia. «¿Cómo? ¿Cómo?», exclamó el sevillano, mientras se levantaba del sofá. «¡No ha habido nada, no ha habido nada!», aseguraba el resto de compañeros, con el objetivo de tranquilizarlo. Pero el andaluz ni tan siquiera les escuchó, ya que estaba gritando y dando golpes a todo aquello que pillaba por el camino hasta su habitación. Por si fuera poco, en las imágenes en cuestión, se podía ver a Manuel con el peluche de la joven en la mano, tirándolo a la piscina. Montoya, por su parte, seguía sin dar crédito a lo que estaba viendo: «Nada más se le escucha a él. ¿Esto qué es? ¡El primer día!», exclamó Montoya, encerrándose en la habitación para tratar de calmar el brutal enfado que estaba empezando a sentir. ¡Es algo que no se esperaba en absoluto, y no es para menos!

Como no podía ser de otra manera, Sandra Barneda anunció al resto de participantes de La isla de las tentaciones 8 que iba en busca de Montoya: «Perdonadme, pero necesito ir». Tras consultarle si podía acceder a la habitación, la presentadora trató de tranquilizar al participante: «Vamos a calmarnos».

El andaluz trató de explicar a Sandra Barneda qué había visto él, más allá de las imágenes, para tratar de justificar su reacción: «No puedo con la falsedad, no puedo con la venganza. He visto un pico, una sonrisa con feeling. Que no… que me he equivocado».

Por si fuera poco, y totalmente destrozado, Montoya continuó explicándose: «Con todo lo que he aguantado, Sandra, que vaya a degüello no se lo voy a comprar». Al ver que estaba más tranquilo, la presentadora le pidió que regresara junto al resto, que estaban destrozados con la reacción del andaluz: «Necesito que te relajes, tus compañeros están rotos también. Necesito hablar con ellos. Si puedes, estate un rato en silencio, por favor».