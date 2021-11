Desde su primera aparición televisiva en ‘Masterchef Celebrity 6’, Samantha Hudson no ha dejado indiferente a nadie en los distintos programas en los que ha participado. Su última aparición ha sido en ‘Pasapalabra’,programa del que reconoce que es muy fan y en el que ha llegado a afirmar que, “Mataría a su familia por estar aquí”.

La reina de los bajos fondos, como se define a sí misma, es la invitada especial de esta semana en el programa conducido por Roberto Leal. «Venir a ‘Pasapalabra’ el es sueño de mi vida», confesaba al inicio del programa. «Mataría a toda mi familia por estar aquí», aseguró con el tono tan sarcástico que le caracteriza. «No ha hecho falta afortunadamente», le espetaba el presentador entre risas.

Además, la influencer afirmaba haberse pintado una peca para la ocasión. «Tengo unas gafas y ahora soy como una mecanógrafa malísima», se describía ella misma. El presentador atónito le respondió que le daba un puntito a su estilo. «Es que tu eres muy gamberro, me las he puesto para verte mejor», le piropeó Hudson al presentador.

De Pasapalabra me llevo esta foto con Ricardo Gomez en la que parecemos Bárbara Rey y el niño polla pic.twitter.com/8CQIhpk3bS — Samantha Hudson (@badbixsamantha) November 11, 2021

Una frase que causó un simpático nerviosismo en Roberto Leal. La concursante, que apunta maneras dentro del programa, fue capaz de completar casi sola el panel de ‘¿Dónde están?’, una de las pruebas en las que hay que memorizar la posición de las palabras. «Ha sido de chiripa», afirmaba sorprendida de su propio éxito.

Pero este no ha sido el único «momentazo» que ha regalado Samantha al programa. El martes, durante la prueba de adivinar las canciones, “Pista Musical”, Samantha demostró su buen nivel de inglés a la hora de tener que traducir el título de la canción que Roberto Leal estaba buscando. La ‘influencer’ tradujo la canción Land of 1000 dances de Wilson Pickett como “Land of a 1000 dance”. Sin embargo, Leal no le dio por buena la respuesta a lo que Hudson le respondió “a una chica tan guapa no le podéis hacer este estropicio”.

Tercer y último día en @PasapalabraA3 😭 vuelvo a ser miserable pic.twitter.com/NwmsFj5C9y — Samantha Hudson (@badbixsamantha) November 11, 2021

Finalmente, Samantha Hudson vivió ayer su último día en el programa. «¿Hemos cambiado las gafas?» le preguntó Leal al comienzo del programa. «Sí, ahora son marrones», le respondió la artista. El ex presentador de OT le dijo que le cambiaban la mirada. «Es que tú eres muy romancero», le sentenció Hudson, haciendo reír al público.