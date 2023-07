Sam Smith lanza ‘Man I Am’ para la banda sonora de ‘Barbie’

Este viernes 21 de julio, la película Barbie llega a los cines. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds se presenta como uno de los grandes estrenos de este año. Y con el estreno de la película, también se ha estrenado el álbum de la banda sonora, protagonizado por artistas de la talla de Dua Lipa, Sam Smith y Karol G.

Sam Smith protagoniza una de las canciones más esperadas del nuevo disco de la película de Barbie. El artista británico siempre ha sido un gran fan de la muñeca de Mattel, por lo que para él ha sido todo un honor poder participar en la banda sonora del álbum oficial de la película, interpretando una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La canción interpretada por Sam Smith, cuenta con el estilo único del artista británico, y como era de esperar ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, donde sus fans se han mostrado muy emocionados con este nuevo lanzamiento. Una canción que se ha lanzado el mismo día de la publicación del álbum al completo.

«I cannot begin to express how incredibly excited I am to be a part of the soundtrack to this already iconic film. I was invited by the incredible @MarkRonson and Greta Gerwig to write a song from the perspective of Ken for one of the scenes and we honestly had so much fun with… pic.twitter.com/12CZrDHWq6

— SAM SMITH (@samsmith) July 10, 2023