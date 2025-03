La isla de las tentaciones 8 ha concluido de manera definitiva su etapa en la televisión. El popular reality de Mediaset España se ha convertido en un rotundo éxito en el grupo de comunicación, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Por ello, y tras la emisión de todos los episodios, llegó el momento de enfrentar a los protagonistas en el gran debate final. Un reencuentro donde se saldaron las cuentas pendientes y donde no faltaron Manuel, Anita y Montoya. Y es que, aunque estos tres últimos participantes se encuentran en Honduras como concursantes de Supervivientes 2025, no se libraron de vivir el reencuentro final.

«No tienen ni idea de que no ha terminado todo, hay unos mensajes secretos que van a poner fin a meses de mentiras», anunció Sandra Barneda al comenzar el programa. «Vas a tener que escuchar algo que no te va a gustar nada», le dijo a Montoya, que estaba conectado en directo desde la isla. Tras tratar los temas pendientes de los otros protagonistas, llegó el turno del trío más popular de la edición. «Ha llegado el momento lo que de verdad ocurrió entre Manuel y Anita después de La isla de las tentaciones, hay imágenes para vosotros y las vais a ver con todos nosotros, ha llegado el momento de descubrir lo que realmente ocurrió entre Anita y Manuel después de la isla», dijo la presentadora.

Durante el reencuentro de la semana pasada, tal y como se pudo ver, Anita Williams no paraba de reiterar que Manuel estaba mintiendo. Pues, el gaditano «no había dicho ‘vete con tu novio que conmigo no vas a tener nada serio». Unas declaraciones que ahora han salido a la luz y han dejado al ex tentador VIP de la peor manera.

«¿Pero esto que es? El Diario de Noah, se te cae la careta del amor», comentó Montoya sorprendido. El programa emitió los mensajes que habían compartido Anita y Manuel, en noviembre del 2024. Una conversación donde el gaditano le realizaba declaraciones de amor a la catalana. «Te amo, lo sabes. No quiero a ninguna tía, solo a Anita Williams, ¿no me quieres ni un poquito?», le escribía él.

«Yo no quiero que te enganches de mí porque, ahora mismo, estoy una situación de la vida que no puedo quererte con la misma intensidad que me quieres tú a mí», le respondía Anita Williams. Además, la catalana le dejaba claro que no quería «hacerle perder el tiempo». Ante ello, Manuel, completamente de piedra, se justificó. «Yo le he podido decir eso, pero yo estoy soltero», dijo. Además, argumentó que no ha estado enamorado de Anita. «Le he podido regalar el cielo, pero para liarme con ella», confesó.

Montoya se pronuncia sobre los mensajes de Manuel y Anita

Por su parte, Montoya quiso opinar sobre los mensajes que habían salido a la luz. «Tengo que decir que la culpa es cien por cien de Anita, mi corazón está roto, esto se veía venir desde el minuto cero», señaló. Pues, a pesar de todo, para el sevillano, su ex novia ha sido la que cometió el mayor error.

Aunque no entendía esta actitud de Manuel. «Ojalá la vida te regale un amor como el que me ha regalado a mí, no te estoy culpando, pero vendes la moto a todas la que te la compran», le dijo sin miramientos. Unas palabras con las que volvió a reiterar su postura: Manuel nunca ha querido a Anita.