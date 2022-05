Telecinco emitió este fin de semana una nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’. El programa contó con Irma Soriano como una de las protagonistas de la noche. La presentadora concedió una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha, donde relató que recientemente estuvo a punto de perder la vida.

Irma Soriano reveló el gran susto que se llevó hace unos días, cuando sufrió un accidente doméstico que casi le cuesta la vida. La presentadora se estaba dando un baño en la piscina de su casa, cuando de repente una alargadera que estaba enchufada a la corriente se cayó al agua.

La periodista recordó la historia con todo lujo de detalles y reconoció que no supo cómo reaccionar, pues se quedó bloqueada. “Esto no es una broma, no tiene ninguna gracia”, dijo la invitada tras contar lo ocurrido, para terminar con las risas que había generado su historia en el plató de ‘Sábado Deluxe’.

Irma Soriano visita el plató de Sábado Deluxe tras haber estado cara a cara con la muerte 😱#electroirma — Deluxe (@DeluxeSabado) May 28, 2022

Irma explicó que intentó sacar la alargadora tirando del cable, que estaba enchufada a la corriente unos metros más allá. “Noté como un calambre por todo el cuerpo”, añadió visiblemente emocionada. Aunque su marido se encontraba a su lado en el jardín, tampoco supo cómo reaccionar en ese momento.

“En ese momento no podía levantar los pies del agua. Pensé que era mi último momento y me acordaba de cuántas veces, por las circunstancias de la vida, no tienes ganas de levantarte porque estás cansada. En ese momento vi muy cerca la muerte, pero quería huir de aquello porque me podía quitar la vida”, recordó la presentadora.

A pesar de que la historia podría haber terminado en tragedia, afortunadamente se quedó en un gran susto. No obstante, Irma Soriano reconoció en ‘Sábado Deluxe’ su gran miedo: “Tengo un gran trauma con la electricidad porque mi jardinero murió electrocutado”, reveló la presentadora.