¿Cuándo vuelve ‘Sábado Deluxe’ a la programación de Telecinco?

Los fans de Sábado Deluxe no podrán disfrutar en las próximas semanas del espacio del corazón de las noches del fin de semana de Telecinco. La llegada de la Navidad y que la Nochebuena y Nochevieja coincidan en sábado, ha provocado que el programa desaparezca. Te contamos cuándo volverá a la parrilla.

La cadena no ha dado detalles de cuáles son sus planes con este programa, pero lo cierto es que en su regreso a las noches de los sábado ha conseguido mejorar sus datos respecto a los viernes. Tras escapar de La Voz, el programa de Jorge Javier Vázquez había conseguido recuperar el liderato que perdió hace meses.

Como decimos, nada hace pensar que con la llegada del año nuevo Telecinco decida prescindir de la única apuesta que le ha funcionado los sábados, después de los fallidos Déjate querer y ¿Quién es mi padre?, por lo que es solo cuestión de días que regrese.

Aunque no hay fecha, no resulta complicado imaginarse qué día regresará Sábado Deluxe a la parilla de programación. Mientras Sálvame no tiene previsto marcharse de vacaciones, el Deluxe tendrá que dejar su hueco a las galas de Nochebuena y Nochevieja.

La noche del sábado 24 de diciembre será ocupada por ¡Viva la Fiesta! en Nochebuena, una gala musical presentada por Verónica Dulanto y Jesús Vázquez. La pareja repetirá en la noche del 31 de diciembre con ¡Viva la fiesta! en Nochevieja.

En ambas galas contarán con actuaciones de artistas como Juan Magán, Ana Mena, Beret, Yotuel, Dani Fernández, Blas Cantó, Camela, Ruth Lorenzo, y numerosas caras conocidas de Mediaset harán su aparición. De las Campanadas se encargarán Risto Mejide y Mariló Montero, que cambiarán de año desde la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Una vez hayan pasado las noches más importantes de la Navidad, Sábado Deluxe podría regresar el día 7 de enero. Podría hacerlo con un programa grabado, como ya ocurrió en años anteriores, o incluso con una recopilación de los mejores momentos del año. De esta manera, el equipo del programa podría pasar el final de la Navidad junto a los suyos.