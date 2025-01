Estamos inmersos en la celebración de Benidorm Fest 2025. Happy FM se ha desplazado hasta la ciudad alicantina para conocer todos los detalles de esta edición que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie. Hace tan sólo unos días, RTVE resolvió uno de los grandes misterios de Benidorm Fest 2025. ¿En qué consistía, exactamente? En descubrir quiénes eran las personas que iban a presentar las dos semifinales y la gran final. En esta ocasión, han decidido volver a apostar por la maravillosa Inés Hernand, así como la cantante y representante de España en Eurovisión 2014, Ruth Lorenzo. Pero no todo queda ahí, puesto que se ha decidido apostar por un mítico rostro de la televisión que se estrena como presentadora de Benidorm Fest. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Paula Vázquez.

Este 28 de enero, Happy FM ha podido asistir a la rueda de prensa de las presentadoras de esta edición. De esta forma, hemos podido conocer las primeras impresiones de Inés, Ruth y Paula tras sus ensayos en el Palau D’Esports l’Illa de Benidorm, recinto que albergará las dos semifinales, así como la gran final del próximo 1 de febrero. Desde el icónico Balcón del Mediterráneo, las tres presentadoras de Benidorm Fest 2025 quisieron compartir sus primeras impresiones sobre esta nueva edición: «La gente se va a divertir», comenzó diciendo Inés Hernand, que regresa a la Green Room de Benidorm Fest. Por si fuera poco, la ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity hasta la fecha también se sinceró sobre el hecho de haber podido volver a presentar este festival que tanto le apasiona. Eso sí, compartió una importante reflexión con los allí presentes: «Lo importante es disfrutar de las oportunidades».

Paula Vázquez, por su parte, también quiso pronunciarse sobre la oportunidad que se le ha brindado de presentar por primera vez Benidorm Fest con dos rostros veteranos en este certamen: «Me gusta ser la novata porque me siento rejuvenecida», comentó, entre risas. Además, ha querido hacer balance de cómo ha cambiado todo respecto a la preselección española de Eurovisión que presentó en 2007 a este Benidorm Fest.

«Lo están dando todo y nos llevan en brazos, a todos lados. Yo reconozco que me está sobrepasando», aseguró la también presentadora de Bake off. Y añadió: «Siempre hay alguien que nos está cuidando. Esto no se ve habitualmente y yo desde aquí veo cosas que hay que agradecer mucho». Además, fue más allá: «No solo nos hacen la vida más fácil, sino que esta noche nos vamos a sentir protagonistas, aunque los protagonistas son ellos», comentó, refiriéndose a los artistas.

Ruth Lorenzo, sobre una de las novedades de ‘Benidorm Fest 2025’: «Como artista lo agradezco»

La cantante murciana, que representó a España en Eurovisión 2014, repite por segundo año consecutivo como presentadora de Benidorm Fest. Entre otras tantas cuestiones, y tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, la artista quiso pronunciarse sobre una de las novedades más sorprendentes de la edición.

Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al hecho de que la forma de dar las puntuaciones ha cambiado de forma radical. Y es que solamente se dará el nombre de los cuatro finalistas de cada semifinal, sin dar a conocer los votos que han obtenido. No solamente para hacérselo más fácil a los artistas, sino también para aumentar la expectación hasta el último momento.

«Yo, como artista, lo agradezco mucho», comenzó diciendo Ruth Lorenzo, y añadió: «Entiendo muy bien lo que sienten los artistas y creo que es muy importante que preservemos su salud mental, su emoción y lo que están viviendo. Creo que es una elección vertiginosa, pero también creo que es muy buena elección».

Por si fuera poco, Ruth aprovechó para sincerarse sobre su preselección, y lo mucho que han cambiado las cosas desde entonces hasta ahora: «En mi año, se tuvieron que pintar detrás de la puerta donde entraban las cargas los zapatos de las bailarinas con spray plateado, porque ‘era lo que había, y no pidas más’. Y yo alucino al ver cómo se ha transformado esta casa en una casa que tiene amor al arte, al talento y quiere sacar lo mejor de ese talento», afirmó.