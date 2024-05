Rubén Torres, impactado al conocer a Maite Galdeano en Honduras: «¿Qué haces aquí?»

El pasado jueves pudimos disfrutar de una de las galas de Supervivientes 2024 más sorprendentes que se recuerdan. No solamente conocimos el nombre del nuevo expulsado, sino también fuimos testigos de la llegada de Maite Galdeano a los Cayos Cochinos de Honduras para conocer a Rubén Torres.

Desde hace semanas, Kiko Jiménez no deja de hablar a su compañero de su suegra. Esto provocó que, durante varias de las conexiones en directo, tanto Torres como la madre de Sofía Suescun se mandasen mensajes donde dejaban claro que tenían ganas de conocerse. Algo que finalmente sucedió el pasado jueves.

Maite Galdeano aceptó la propuesta de viajar hasta Honduras para verse las caras con el concursante de Supervivientes 2024. En un momento dado de la noche, Jorge Javier Vázquez conectó con la suegra de Kiko Jiménez, que aseguró tener el corazón a mil de las ganas que tenía de conocer a Rubén Torres.

Maite Galdeano está en Honduras para conocer a su futuro ❤️ 🏝️ #SVGala13

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/KVClmsP6p9 — Telecinco (@telecincoes) May 30, 2024

El superviviente, por su parte, no tenía ni la más mínima idea de que quien le iba a dar un masaje es precisamente la persona a la que se ha dirigido en tantas ocasiones en las últimas semanas. La organización dijo que se trataba de una recompensa por ser el que más pruebas de líder ha ganado en esta edición. Pero nada más lejos de la realidad.

Rubén Torres se tumbó en la camilla para disfrutar de un masaje de «Rosario», sin saber que en realidad se trataba de Maite. Ésta hizo todo lo que pudo para meterse en el papel y no ser descubierta de primeras: «Voy a darle un mensaje linfático», aseguró. El bombero dijo que la masajista estaba dando muy bien el masaje.

Kiko Jiménez, por su parte, estaba siendo testigo de este encuentro: «Claro, es que no le pone cara», recordó. Sin dejar de escuchar cada detalle, Jorge Javier Vázquez conectó con Maite y, sin quererlo, la llamó por su nombre real. Como era de esperar, Torres se quedó completamente impactado y sin palabras.

La madre de Sofía Suescun no tardó en dirigirse al superviviente: «Te he visto que has dicho Maite en muchas ocasiones y que querías conocerme». El bombero reconoció que le parecía «guapísima» y que estaba completamente abierto al amor. «¿Te gustaría tener una relación conmigo?», preguntó sin tapujos Maite Galdeano, mientras que Torres dijo que, aunque no estaba cerrado al amor, tenían que conocerse más.