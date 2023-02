Rouss estrena ‘No me preguntes por qué’ junto a Marlon

No es ningún secreto que Rouss no solamente es uno de los artistas del momento, sino también uno de los productores musicales más consagrados de nuestro país. A lo largo de estos años, el navarro ha trabajado con muchos de los cantantes más destacados del panorama musical e internacional. ¡Es toda una estrella!

Recientemente, Rouss consiguió dejar sin palabras a sus seguidores. ¿De qué manera? Lanzando el noveno adelanto de ese esperadísimo primer proyecto como artista. Para esta ocasión tan especial, ha querido contar con la exitosa banda asturiana Marlon. Ambas partes han unido fuerzas para dejarnos sin palabras con No me preguntes por qué.

Uno de los puntos fuertes de este lanzamiento es precisamente la historia que queda reflejada en su letra. Trata de ese instante en una ruptura en el que te das cuenta de que, a pesar de todo, sigues pensando en esa persona a cada segundo. El sorprendente vídeo musical que han preparado para la ocasión ha sido dirigido y producido por Phoski Films.

“No me preguntes por qué” con @_marlonoficial_ ya disponible! 🧡 Dadle amor y contadme que os ha parecidoooo https://t.co/Ttm04OZmWz — ROUSS (@PabloRouss) January 19, 2023

El pasado mes de octubre, Rouss lanzó una noticia que marcó un antes y un después. ¿En qué consistía? En anunciar el lanzamiento de Ciclos, su primer álbum debut. Se trata de un trabajo meramente conceptual, repleta de colaboraciones, en el que se reflejarán los tres géneros musicales que más le caracterizan.

Estamos hablando, cómo no, del urbano, el pop y la nueva ola. De ahí que haya querido contar con artistas que destaquen, y mucho, en este tipo de sonidos. En el mes de septiembre arrasó con Locx junto a Belén Aguilera tras estrenar Ciao con Walls, La Salida con Hens, Triste con Soge Culebra, Llego tarde con Pole, Si lo quieres con Sara Socas, Cobarde con Recycled J o, incluso, La solución con Álvaro de Luna.

Con todos y cada uno de estos lanzamientos no solamente nos ha sorprendido, sino que ha conseguido evolucionar y dar un paso más allá en todos los sentidos. Hasta que tengamos entre manos ese álbum que promete ser una revolución en la industria musical, nos conformamos escuchando este No me preguntes por qué que tantísimo está dando de qué hablar. ¡Nos encanta!