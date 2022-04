Rosalía continúa preparando su esperada gira mundial ‘Motomami World Tour’, mientras disfruta del éxito de su tercer álbum de estudio. Un álbum que le ha llevado a posicionarse, de nuevo, como la artista española más internacional, tras entrar en las listas de álbumes más vendidos a nivel global.

A través de su última publicación de Instagram, Rosalía ha querido compartir nuevos detalles del disco con sus seguidores. En esta ocasión, la artista catalana explicó que ha creado una playlist en Spotify con todas las canciones que para ella habían servido de inspiración para crear su último disco.

«Hola bizcochito$ He hecho una playlist de las inspos/refes que tenía presentes mientras hacia MOTOMAMI serving ni + ni – que 7 horitas de música :)))))) q la disfrutéis (pd: me he dejado mil fuera seguro)» explicaba en una publicación de su cuenta de Instagram, antes de compartir la playlist también a través de su cuenta de Twitter.

Hola bizcochito$ He hecho una playlist de las inspos/refes que tenía presentes mientras hacia MOTOMAMI❤️‍🔥 serving ni + ni – que 7 horitas de música :)))))) q la disfrutéis (pd: me he dejado mil fuera seguro)https://t.co/IuX4j3mCpL pic.twitter.com/46d6EeIgik — R O S A L Í A (@rosalia) April 25, 2022

La artista ha creado una playlist de un listado de 110 canciones con una duración total de más de 6 horas y media. Una lista en la que cree haber añadido todas las canciones que le han servido de referencia o de inspiración a la hora de crear su nuevo disco.

Entre las canciones incluidas en la playlist creada por Rosalía, nos encontramos con artistas de todos los estilos y géneros musicales, tanto de nuestro país como de Latinoamérica y Estados Unidos. De esta forma, se vuelve a confirmar que la artista bebe de referencias musicales de todo tipo.

Kanye West, Janis Joplin, Arcangel, Don Omar, Led Zeppelin, Bjork… son solo algunos de los artistas que nos encontramos en la playlist de la catalana. «EMMM Estas son todas las inspos/ refes q me han venido a la cabeza mientras hacia esta playList pero creo que me he dejado mil + pero bueno AHÍ VA 7 HORAS DE MUSIKITAAAA ALA A GOZARLAAA» publicó Rosalía en su cuenta de Instagram.