Participar en Pasapalabra no es fácil. Los concursantes que logran superar las pruebas de selección suelen tener una gran rutina de estudio para poder hacer frente a las pruebas que se llevan a cabo en el programa. Una situación que viven día a día Manu Pascual y Rosa Rodríguez. Los participantes no han dejado indiferente a los espectadores con sus conocimientos. Y es que, aunque ambos han dejado claro que se llevan muy bien, comparten un mismo objetivo: ganar el bote. Por ello, cada batalla es muy importante.

Este pasado jueves, 13 de febrero, Roberto Leal quiso bromear un poco con Rosa tras su victoria en la Silla Azul. «Te lo dije antes que me crucé contigo, tú haces gimnasia, ¿a que sí?», le preguntó el comunicador. «Te hago la competencia», le respondió la concursante mientras mostraba su brazo. «¡Estás muy fuerte!», exclamó asombrado el periodista. «Ahora no hago mucho deporte desde que estoy aquí porque entre estudiar, vivir y todo…no me queda mucho tiempo», explicó la gallega.

Roberto Leal explicó que físicamente se notaba que había hecho mucho deporte a lo largo de su vida. «Es que esas cosas se notan…», destacó el presentador. «El deporte es importante para tener la mente en funcionamiento», señaló Álex Adrover, uno de los invitados del programa.

Pero, lejos de dejarlo ahí, Rosa se sinceró con todos y habló de su rutina y su técnica de estudio. Una confesión con la que sorprendió a todos los presentes en el plató de Atresmedia. «Caminar, sí que camino mucho estudiando», comenzó diciendo. «Igual sí que me hago entre 15 y 18 kilómetros caminando mientras estudio», confesó. Pues, esto le ayuda mucho a la hora de estudiar.

«¿Cómo lo haces? ¿Cómo te administras el tiempo? ¿Estudias por la mañana y por la tarde? ¿Cuánto tiempo, más o menos?», le preguntó Roberto Leal. Pues, el presentador de Antena 3 tenía mucha curiosidad por saber cómo lograba aprender tanto contenido en tan poco tiempo. Ante ello, Rosa le explicó que estudiaba prácticamente todo el día, pues lo hacía durante la mañana y durante la tarde.

Rosa y Manu revelan el tiempo que le dedican a estudiar para ‘Pasapalabra’

«Unas cuatro o cinco horas diarias», contó la participante respecto al tiempo que le dedica. Asimismo, Manu no se quedó atrás y también fue preguntado por el presentador. «Depende del día, pero sí, como ella, el mismo tiempo, más o menos», respondió el concursante.

Leal es muy consciente del nivel que se requiere para poder participar en el programa de Antena 3. Por ello, y como persona que es testigo de ello casi todos los días, se sinceró con la audiencia. «Mucha gente quiere participar en Pasapalabra, pero para hacerlo, pero para tener vuestro nivel hay que estar a tope estudiando, por eso yo no soy concursante y lo presento», afirmó antes de pasar a la siguiente prueba.