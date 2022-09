Rosa Benito aclara si ha sido vetada por Telecinco

La ausencia de Rosa Benito en los platós de televisión de nuestro país es más que evidente y muchos ya apuntan a que ha sido vetada por la cadena a la que lleva tantos años vinculada, Telecinco. Sin embargo, se trata de unos rumores a los que ella ha decidido poner fin de forma pública.

Una de las últimas apariciones de Rosa Benito en Telecinco fue en el programa Déjate querer, presentado por Toñi Moreno, donde la colaboradora aprovechó para reconciliarse con su ex marido Amador Mohedano y dejar atrás todos los problemas que han arrastrado durante los últimos años.

Un programa que dio mucho que hablar por la actitud conciliadora de ambos. Desde entonces, a Rosa Benito se le ha visto en contadas ocasiones en televisión y en el pasado mes de agosto ha sido cuando los rumores han ido haciéndose cada vez más fuertes. Por lo que ella misma ha decidido sincerarse.

De esta forma, Rosa Benito ha reaparecido a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje en el que deja claro las razones por las que hace tiempo que ya no aparece en televisión. Un mensaje contundente con el que pretende poner fin a todos los rumores.

«A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa», ha escrito la colaboradora a través de su cuenta de Instagram.

Unas palabras con las que la colaboradora deja claro que no ha sido vetada por la cadena principal de Mediaset, y que en cuanto se le ofrezca un nuevo proyecto y lleguen a un acuerdo volverá a los platós de Telecinco.