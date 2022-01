Rocío Flores ha vuelto a ‘El Programa de Ana Rosa’ para dar a conocer sus propósitos para este nuevo año 2022 y aclarar algunas de las polémicas que giran entorno a su familia. La nieta de «La Más Grande» se ha mostrado visiblemente emocionada después de hacer balance de todos los acontecimientos que vivió el año pasado y ha querido hablar sobre su madre Rocío Carrasco.

Rocío Flores no pudo contener la emoción después de escuchar las polémicas declaraciones de su madre cuando fue preguntada por sus hijos. «Virgencita, que me quede como estoy», fueron las palabras que Carrasco utilizó y que molestaron notablemente a Flores.

«No creo que sea un dardo, pero al igual te digo que me ha sorprendido ese vídeo», aclaró la joven tras ser preguntada por dichas declaraciones. Además, confesó que quiere a su madre pese a todo el conflicto familiar que han vivido el último año.

Rocío Flores se marca un nuevo 'mamá, llámanos': "me encantaría que mi relación con ella fuera a mejor. Es mi madre, la quiero y me duele. El día que ella quiera aquí estamos."

«La voy a querer porque es mi madre, no me voy a ir nunca», empezó a relatar. «Aunque a la gente se le olvide, es mi madre y la voy a querer siempre porque me ha parido», recalcó afectada por todas las críticas que lleva recibiendo a través de redes sociales.

Sin embargo, sí quiso aclarar que no entendía por qué su madre permitía que en ‘Sálvame’, programa del que es colaboradora ocasional, le insultaran constantemente. «Me da pena que mi propia madre permita que sus compañeros de ‘Sálvame’ hablen de mí cómo hablan, eso es lo que me da pena y me sorprende», reconoció.

Además, la influencer contó que entre sus propósitos para este nuevo año están el salir del pozo en el que está sumergida tanto ella como su familia después del lanzamiento de la docuserie de Carrasco.

«Soy una persona que intenta avanzar en la vida, viene un nuevo año y me encantaría que las cosas fueran a mejor, veo esas reacciones y me quedo petrificada», aclaró después de escuchar las polémicas declaraciones de su madre.

Finalmente, la hija de Antonio David Flores volvió a dejar una puerta abierta para una futura reconciliación con su madre, alegando que el día que su madre quiera ella estará ahí para tenderle un brazo.