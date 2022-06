Rocío Carrasco señala a Gloria y Amador Mohedano como culpables de la separación de sus padres

Rocío Carrasco está siendo una de las protagonistas de la prensa del corazón, y todo por el inminente estreno de la segunda docuserie, que se titula En el nombre de Rocío. Es más que evidente que la hija de «la más grande» está dispuesta a dar a conocer toda la verdad sobre por qué rompió la relación con la parte más mediática de la familia Mohedano.

No solamente lo hace en el nombre de Rocío Carrasco, sino también en el de Pedro Carrasco, su padre. En los primeros diez minutos de ese episodio 0, emitidos el pasado jueves en Sálvame, pudimos ver cómo Rocío Carrasco se mostraba muy segura. Dejando claro, en todo momento, por quiénes daba este importante paso en su vida.

“He perdido el temor, he perdido la prudencia mal entendida, he ganado otras muchas cosas que me hacen echar un paso adelante y decir ‘se terminó’”, aseguró Rocío Carrasco en esos primeros minutos de esta esperada docuserie. Es más que evidente que En el nombre de Rocío no va a dejar indiferente a nadie.

👤 Rocío Carrasco toma la palabra en su nombre, dispuesta a contar lo que nadie se había atrevido a decir hasta el momento 💥 Estreno de las dos primeras entregas de la esperada docuserie, #EnElNombreDeRocío, en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/hqo8dt7U4L pic.twitter.com/w0KWjZllg2 — mitele plus (@miteleplus) June 16, 2022

En este primer adelanto, hemos visto cómo Carrasco no ha dudado en señalar a Amador Mohedano, su tío, después de recibir una carta de lo más crucial de parte de Ana Iglesias, la albacea de Rocío Jurado. Por si fuera poco, ha aprovechado la ocasión para desvelar el motivo por el que “no podía ni ver” a Pedro Carrasco.

Es más, la madre de Rocío Flores ha asegurado que su padre le confirmó cuál fue el verdadero motivo de su separación. “Tomaron una determinación que ninguno quería tomar. Yo le pregunté: ‘Papá, ¿por qué te separaste de mamá?’. Y él me dijo: ‘Por tu tía Gloria y tu tío Amador’”.

El aviso de Rocío Carrasco a su familia mediática en el arranque de #EnElNombreDeRocío: “Yo, en su situación, estaría atenta” 💥 https://t.co/82c6kEmzyp — Telecinco (@telecincoes) June 16, 2022

Entre otras cuestiones, como ha asegurado la protagonista de En el nombre de Rocío, el exboxeador se sintió verdaderamente “ninguneado”. Así pues, desvela que “mi madre antepuso a su familia, o sea, a sus hermanos a mi padre”. Lejos de que todo quede ahí, Rocío recordó la boda de sus padres y los años que estuvieron juntos, sin evitar romper a llorar.

“Al final ellos dos eran como una balsa de aceite. Uno era como mirarse en el espejo del otro, se entendían con la mirada. Él era bondad personificada y ella moría y mataba por él”, reconoció. De ahí que sienta tanto dolor por el hecho de que su familia, en cierta manera, destruyera esa relación: “Mi madre se murió enamorada de Pedro Carrasco y Pedro Carrasco se murió enamorado de Rocío Jurado”.