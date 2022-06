Rocío Carrasco ha vuelto a convertirse en una de las protagonistas de la prensa del corazón. Tras varios meses de espera, por fin se ha dado a conocer la fecha de estreno de las primeras entregas de En el nombre de Rocío, su segunda docuserie. Desde el próximo viernes 17 de junio podremos ver los episodios 0 y 1 en mitelePLUS.

El objetivo principal de Rocío Carrasco con esta nueva docuserie es desenmascarar a la parte mediática de la familia Mohedano. De esta manera, dará voz a su madre 16 años después de su muerte, a través de unos manuscritos con el que responderá a todas esas polémicas familiares que, durante años, le han perseguido. Día tras día.

En el prólogo, que ya está disponible en mitelePLUS, Rocío Carrasco comienza a enumerar una serie de razones por las que rompió todo tipo de relación con su familia más mediática. Por si fuera poco, también ha querido desvelar el motivo por el que ha decidido hablar ahora, y desenmascararlas después de tanto daño.

👤 Rocío Carrasco toma la palabra en su nombre, dispuesta a contar lo que nadie se había atrevido a decir hasta el momento 💥 Estreno de las dos primeras entregas de la esperada docuserie, #EnElNombreDeRocío, en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/hqo8dt7U4L pic.twitter.com/w0KWjZllg2 — mitele plus (@miteleplus) June 16, 2022

“Este año no ha sido fácil. Han pasado cosas muy buenas, me ha hecho estar lo fuerte que estoy hoy en día, me ha servido de reparación, de salvación…”, comenzó diciendo Rocío Carrasco. “Ha sido un año muy importante para bien y, gracias a este año, estoy aquí. Para aclarar todo lo que se ha hablado en el nombre de Rocío Jurado y detrás, en chiquitito, en el mío propio. Se han dicho muchas barbaridades y mentiras”, añadió.

Pero ¿por qué ha decidido desenmascarar a su familia? La hija de “la más grande” se mostró contundente: “Se sigue mintiendo en el nombre de Rocío, total y absolutamente. No estoy aquí para vengarme de nadie. Esas mentiras las han dicho en su mayoría una parte de mi familia, la mediática. Es hora de que se sepa la realidad y la verdad”.

Lejos de que todo quede ahí, Rocío Carrasco quiso ir mucho más allá: “Me he quitado una mochila muy grande, un peso muy grande. Esa losa que tenía en el pecho que no me dejaba respirar ya no la tengo. Y solo porque me he quitado esa losa puedo grabar esta docuserie”. Por si fuera poco, añadió que “ahora pretendo quitarme otro peso diferente, pretendo que cada uno sepa quién es cada uno. Es muy importante saber quién es quién”. No te pierdas la emisión de En el nombre de Rocío, una de las docuseries más esperadas hasta el momento.