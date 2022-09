Rocío Carrasco: la advertencia a Ortega Cano y Amador Mohedano tras sus declaraciones

Rocío Carrasco está siendo una de las grandes protagonistas de la actualidad en cuanto a prensa del corazón se refiere. Recientemente, hemos podido disfrutar de la emisión del episodio 6 de En el nombre de Rocío. En él, podíamos ver una serie de declaraciones tanto de Ortega Cano como de Amador Mohedano respecto a lo que Rocío estaba dando a conocer en la docuserie.

Los dos coincidían en algo muy concreto: iban a tomar medidas legales. Es más, el hermano de Rocío Jurado aseguró que “toda la familia va a denunciarla”, refiriéndose a la protagonista de En el nombre de Rocío. Kiko Matamoros, quien se encontraba en plató del debate, compartió su pensamiento: y es que se trataba de una declaración de intenciones.

“El problema es que muchos ya han intentado demandarla y nunca lo han hecho”, comenzó diciendo el colaborador de ‘Sálvame’. “José Ortega Cano llevó a 14 periodistas al banquillo y el juez le dijo que él también se estaba lucrando de la situación, por lo que los 14 periodistas quedaron absueltos y libres de cargos”, aseguró.

Lejos de que todo quede ahí, Matamoros añadió algo más: “Rocío lo único que está haciendo es contestarles, así que yo de ellos no la demandaría”. La conductora del debate, que en esta ocasión era Sandra Barneda, dio paso a un audio de Rocío Carrasco donde se encargaba de responder a la que llama “familia mediática”.

“Si me quieren demandar por contestarles desde mis experiencias vividas y de lo que sé, que lo hagan, que no hay problema. Pero yo me esperaría porque no está todo contado”, aseguró la protagonista de En el nombre de Rocío. Paloma García Pelayo, por su parte, recordó que Gloria Camila ha sido la única de la familia que ha llegado un poco más lejos a la hora de demandar a Carrasco.

“Ella sí que estuvo a punto, pero tampoco lo hizo”, aseguró la periodista. “Así que algo habrá o alguien les aconsejará que no lo hagan porque seguramente lleven las de perder”, sentenció. Lo cierto es que, a pesar de las declaraciones de Ortega Cano y Amador Mohedano, Rocío Carrasco ha querido aprovechar la oportunidad para mostrarse más fuerte y decidida que nunca.