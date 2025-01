Pasapalabra es uno de los concursos más competitivos de la televisión debido a que los participantes necesitan tener un gran nivel de conocimientos y de estudio. Hay que recordar que el espacio de Roberto Leal usa las definiciones del diccionario para la gran mayoría de sus pruebas —excepto algunas como ‘la pista musical’—, por lo que cuenta con expertos en el lenguaje para evitar cualquier tipo de error y solventar cualquier duda que pueda aparecer. Eso fue lo que pasó cuando Rosa se jugaba seguir teniendo opciones de llevarse el Bote, ya que una sola letra le hizo perder toda oportunidad por un fallo que a muchos espectadores pareció injusto.

Para evitar cualquier suspicacia, el presentador no tardó en explicar con detalle lo sucedido y el motivo por el que se daba por incorrecta la respuesta de la concursante, aunque para muchos pudiera costar creer. Aunque la química entre Rosa y Manu es evidente, no se olvidan de que son rivales, por lo que la argentina que reside en Galicia (este es un punto importante) no dudaba en ir a por todas en la tarde del miércoles 8 de enero. Ella ya rozaba la victoria de forma cómoda por culpa de los 21 aciertos y los tres fallos de su rival, ya que ella tenía el mismo número de aciertos, pero ninguna fallada.

En ese momento llegó la siguiente definición: «Nombre del Sultán otomano apodado ‘El Rayo’ que gobernó entre los años 1389 y 1402». Rosa lanzó el nombre de «Bayaseto estando segura de lo que decía, pero Roberto tenía que darle en un primer momento la respuesta por incorrecta, pero al momento que le ha preguntado «¿qué has dicho?», por lo que ha creado un momento de confusión.

Ella se ha mantenido en Bayaseto (con la letra s), pero lo cierto es que la respuesta correcta, según el diccionario de la RAE, se escribe con c, por lo que el nombre correcto Bayaceto. Una sola letra le ha privado de llevarse el bote, ya que con un error ha perdido toda opción.

Sabiendo que se trata de un error mínimo y que pudiera estar expuesto a interpretaciones, el presentador ha querido aclarar lo sucedido. «Has dicho ‘Bayaseto’ y es ‘Bayaceto’. ¿Qué ocurre aquí? Que no es un seseo propio de tu habla, porque tú habitualmente no seseas. Si vinieses seseando desde el principio, tendríamos que darlo por bueno, pero tú ya sabes que se te ha bailado la letra s por la c».

Como ya explicamos en Happy FM hace semanas, Rosa llegó a Pasapalabra explicando que vivía en Galicia, pero no ha sido hasta meses después cuando ha explicado que sus orígenes son argentinos. Como explicó al programa, tanto ella como su familia son argentinos y se mudaron a Coruña cuando ella era muy pequeña.

Pese a su origen argentino, en ningún momento ha seseado, por lo que las dudas de si pudiera haber tenido un despiste en la pronunciación han obligado al programa a explicarlo. Pese a que la duda está aclarada, algunos espectadores han protestado por lo sucedido en las redes sociales, poniendo como ejemplo que palabras como Madrid se pronuncian coloquialmente con Z al final, aunque todo el mundo sabe que se escribe con D.

Pese a todo, la concursante ganó el Rosco frente a Manu, aunque no pudo ganar el Bote, algo que no hubiera pasado porque no sabía la respuesta de otras dos letras que le quedaban.