Roberto Leal confiesa cuál fue su mejor momento de 2023 en ‘Pasapalabra’: «Histórico»

Se está aproximando el fin de año y todo el mundo empieza a revisar cómo ha ido el año y qué momentos hay para destacar del año. Roberto Leal ha echado la vista atrás por su paso por Pasapalabra en el año para responder a la pregunta de cuál ha sido su momento favorito del año dentro del programa de Telecinco.

«Especialmente me quedo con el bote que se llevó Rafa. No solamente por el bote, sino por todo lo que nos han dado tanto él como Orestes, que ha estado un año y medio con nosotros. Han sido dos de los grandísimos concursantes de este programa, por eso me quedaría con ese momento, por supuesto», reflexionaba el presentador del concurso.

Quiso hacer un resumen del año y de su momento a destacar: «Luego hemos pasado también momentos muy buenos, tanto con la Pista musical, que es una fiesta, como con alguna equivocación graciosa que haya pasado. Pero, sobre todo, especialmente me quedo con el momento del bote, porque fue mágico para todos, y sorprendente incluso para el propio Rafa, no porque no creyese que fuese capaz de llevárselo, sino por hacerlo del tirón, de la a a la z, que es algo histórico, nunca había pasado. Además, se llevó la mayor cantidad de dinero que se ha dado nunca en Pasapalabra».

También ha querido recordar a otros concursantes como Luis de Lama, Marta Terrasa o Nacho Mangut: «Se les echa de menos, pero no solo a ellos, al resto de concursantes también. Nos vemos las caras de vez en cuando en algún especial, pero sí que se les echa de menos a todos, porque al final hemos pasado muy buenos momentos juntos».

Roberto Leal ha pasado un gran año en Pasapalabra en el que ha tenido momentos muy emotivos y grandes anécdotas.