RM (BTS) confiesa quién es su artista española favorita

A día de hoy no hay ninguna duda de que BTS es uno de los grupos más influyentes del mundo. Uno de sus integrantes, Kim Nam-joon, más conocido con el nombre artístico de RM, ha estado durante la última semana de visita en España. Así pues, ha concedido varias entrevistas en nuestro país.

El líder de la banda de K-pop más reconocida en todo el mundo, BTS, ha reconocido que le gusta mucho la música española, en concreto la música de Rosalía y ha asegurado que le encantaría hacer una colaboración con la artista catalana si ella quisiera.

Durante una entrevista con la agencia de noticias Efe en Barcelona, el artista RM ha señalado que Rosalía es una estrella muy famosa y muy influyente en todo el mundo y que a todos los integrantes de BTS «les gusta muchísimo y la respetan mucho».

“Rosalía is his favorite singer from Spain and he’d like to collaborate with her, confesses RM; but the leader of BTS, the most famous K-pop band, can’t consider future projects because he’ll soon do mandatory military service in South Korea”

