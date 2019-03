‘Riverdale’ está de luto tras la muerte del actor Luke Perry

La serie de ficción ‘Riverdale’, reciente en el panorama televisivo hace apenas dos años, es la adaptación audiovisual de las novelas gráficas de ‘Archie Comics’. Esta serie protagonizada por KJ Apa, Lili Reinhart o Camila Mendes entre otros, que mezcla el misterio y el drama adolescente se encuentra ya en su tercera temporada de emisión y rodando su siguiente temporada.

Pero este rodaje se ha visto cancelado por la triste noticia del fallecimiento de uno de sus actores principales. Se trata del actor Luke Perry que interpretaba a Fred Andrews, el padre de Archie, el protagonista principal de la trama y que da vida el propio KJ Apa.

El actor, conocido por sus otros papeles como en la serie “Sensación de vivir” o en la película “El quinto elemento”, falleció el pasado 3 de marzo a sus 52 años tras sufrir un derrame cerebral. Tanto sus compañeros de reparto, familiares, amigos y fans han invadido las redes sociales mostrando mensajes de apoyo y cariño al difunto actor. Además, el propio creador de la serie Roberto Aguirre Sacasa, ha compartido un tweet junto a una foto de Luke Perry diciéndole unas bonitas palabras y mucho apoyo para sus familiares.

So heartbroken about Luke. He was a father, brother, friend, and mentor. Each night before he had to shoot a scene, he’d call me and we’d talk about…everything. I will miss those calls. And my heart goes out to all his family and friends. 💔 pic.twitter.com/2GaFkV2mI7

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) March 4, 2019