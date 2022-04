Rigoberta Bandini no deja de sorprender a sus fans. Si al comienzo de esta semana anunciaba el lanzamiento del videoclip de ‘Ay mamá’, este miércoles la artista ha lanzado por sorpresa la versión ‘génesis’ del tema, siendo la primera versión que la catalana creó junto a su equipo.

Se trata de la primera versión de ‘Ay mamá’ que la artista y su equipo enviaron al ‘Benidorm Fest’, certamen en el que la catalana se hizo con el segundo puesto y se convirtió en un fenómeno de masas que a día de hoy continúa.

A través de sus redes sociales, la artista compartió un vídeo en el que se puede ver parte del proceso de grabación de ‘Ay mamá’. «Yo no recuerdo una canción que nos haya costado tanto», confiesa en un momento del vídeo. «Las cosas horteras me gustan, pero en este caso es que la veo como una broma. Simplemente hay que hacer que no parezca una broma», añade.

A las 00h sale AY MAMÁ (GÉNESIS), la 1a versión que enviamos al Benidorm Fest y q luego cambió radicalmente. Mostrarlo al público no es algo común, pero nos hacía ilusión publicar este frankestein que se quedó atrás, y que comparte muy poco y a la vez mucho con la versión final. pic.twitter.com/IYMT8yTZid — Rigoberta Bandini (@rigobandini) April 26, 2022

A través de la versión génesis de ‘Ay Mamá’, Rigoberta Bandini ha desvelado que la canción sufrió numerosas modificaciones tanto en su letra y en su melodía. No obstante, de la propuesta inicial conservó algunos versos, así como las repeticiones de la palabra ‘mamá’, y el colofón final de la canción.

«A las 00h sale AY MAMÁ (GÉNESIS), la 1a versión que enviamos al Benidorm Fest y q luego cambió radicalmente», escribió la artista en sus redes este martes. Y añadió: «Mostrarlo al público no es algo común, pero nos hacía ilusión publicar este frankestein que se quedó atrás, y que comparte muy poco y a la vez mucho con la versión final».

Según la artista catalana ha escrito en su cuenta de Instagram, ‘Ay mamá’ acabó cambiando radicalmente: «El proceso de creación de esta canción fue tan intenso que hubo muchas ideas que cayeron por el camino», escribió.