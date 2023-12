‘La Resistencia’: David Broncano confiesa cuánto le cuesta mantener el caballo que le regaló Bertin Osborne

El pasado martes, pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Resistencia en Movistar Plus+. Cada día, el público que asiste al programa no duda un solo segundo en lanzar diversas cosas a David Broncano. ¡Desde luego que nunca dejan de sorprendernos!

En la entrega del pasado 19 de diciembre, una espectadora consiguió dejar sin palabras al presentador de La Resistencia. Y todo porque le tiró un paquete de carne justo antes de recibir a la invitada de esa noche, que en este caso era la reconocida boxeadora Tania Álvarez. Nada más recogerlo, Broncano hizo el siguiente comentario:

«Esto es para el caballo que me regaló Bertín Osborne», aseguró el presentador de La Resistencia. Fue entonces cuando Grison no dudó un solo segundo en preguntar qué estaba haciendo con el animal, incluso dónde lo tenía. La respuesta por parte de David Broncano no tardó en llegar.

Bertín se la coló por completo a Broncano. Parecía un regalo increíble pero ahora es un agujero cada mes para Broncano. Juego, set y partido para Bertín. Caballo de Troya. pic.twitter.com/CWpu1gGClS — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 19, 2023

«Está en una finca de caballos perdiendo dinero cada mes. Pago lo mismo que una hipoteca de un sitio caro», comenzó diciendo el conductor del programa. «Bertín me hizo un regalo… O sea el caballo es precioso pero…», añadió. Grison, por su parte, fue más allá: «O sea no te drogas nada, pero le metes 500 o 600 pavos al caballo todos los meses».

«Fácilmente, sí», reconoció David Broncano, que no tardó en asegurar que siente que está «en un punto muerto», puesto que no sabe montar a caballo y que al animal todavía le queda un año para que se pueda montar: «Cuando me dijeron lo que hay que pagar por el caballo, y que vive 35 años… Me he comprado un piso sin saberlo».