Parecía que su historia ya estaba escrita y terminada en la pequeña pantalla, pero nada más lejos de la realidad. Hace tan solo unos días, los que fueron colaboradores de Sálvame regresaron con un nuevo formato dispuestos a contar todo lo que han callado durante este último año. Un conjunto de dardos envenenados donde Terelu Campos y Carmen Borrego han sido algunas de las víctimas.

En Ni que fuéramos Shhh el colaborador Kiko Matamoros ha roto su silencio y ha manifestado sentirse muy decepcionado con la que fue su compañera de profesión, Terelu Campos, y su hija, Alejandra Rubio. El motivo de ello, al parecer, sería que habrían unido posturas con Makoke, su ex mujer.

«Me duele lo que ha ocurrido, lo que entiendo como una repugnante traición», manifestó Kiko Matamoros. Unas palabras con las que dejó claro que el motivo por el que Rubio se habría acercado al entorno de Makoke habría sido por puro interés. Ante ello, el colaborador no dudó en criticar los malos inicios que había tenido la joven en televisión, a pesar de venir de una familia tan conocida como Las Campos.

Un conjunto de críticas donde no dudó en calificarla de «petarda». «Era muy joven y estar en un plató de televisión no es fácil y mucha gente no lo consigue a pesar de ser hija de…», señaló. Pero, Matamoros no ha sido el único en criticarlas, María Patiño, Belén Esteban y Lydia Lozano también han demostrado su descontento.

Las colaboradoras han confesado sentirse muy desilusionadas con Las Campos. De hecho, manifestaron que, al parecer, ninguna se habría puesto en contacto con ellos para felicitarles por el nuevo proyecto profesional en el que se han embarcado.

La respuesta de Terelu Campos y Carmen Borrego

Como era de esperarse, tras estas declaraciones, todos los ojos estuvieron puestos en las hermanas Campos. Durante una salida reciente en Madrid, las colaboradoras fueron cuestionadas por los periodistas sobre los comentarios de Kiko Matamoros.

Ambas dejaron claro que no van a seguirle el jugo a su ex compañero y amigo, por lo que prefirieron hacer oídos sordos. Terelu Campos se mantuvo en silencio. Pero, Carmen Borrego quiso afianzar su punto con unas palabras. «De verdad, paso», dijo frente a los periodistas.

Kiko Matamoros revela la verdad de la polémica entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr

La modelo reveló en Supervivientes 2024 que se había visto obligada a darle un toque de atención al hijo de Bárbara Rey por varias discrepancias. «Lo que pasó en la lancha es que yo le insulté. Le dije los mismos adjetivos que había utilizado él, como ‘ladilla’, ‘parásito’, y le dije cosas fuertes, la verdad, después de recibir toda la información», contó.

«Y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ‘¡Ya vale!’», agregó. Días después, el grupo de comunicación publicó un comunicado en el que anunciaban que Arantxa del Sol había sido vetada del concurso por su comportamiento con Ángel Cristo, señalando que no están a favor de ningún tipo de agresión.

Pero, Kiko Matamoros reveló la verdad no contada de este enfrentamiento. «Al final, por mucho que se haya intentado tapar, existió una agresión por parte de Arantxa del Sol sobre Ángel Cristo. Pero no se ha contado ni los motivos ni cómo actuó el programa, la productora ni el carácter de la agresión, que fue infinitamente más grave de lo que se ha contado», comenzaba explicando en Ni que fuéramos Shhh.

«La realidad es que Arantxa le asestó tres soberanos puñetazos a Ángel Cristo. Venían de una prueba, iban hacia la playa y como Arantxa es consciente de que Ángel ha contado a gran parte de sus compañeros que Finito de Córdoba había tenido un acercamiento con la que es la pareja de Ángel… Arantxa, en la discusión, no puede reprimirse y le asesta tres puñetazos», señala.

«Una vez que llegan ahí, hablan con los demás y (Ángel) dice que quiere dar a conocer a la audiencia lo que ha sucedido. La organización entra en pánico porque había planes para Arantxa una vez del concurso y así se lo habían vendido. Porque aunque es la primera que anuncian, es la última que cierran… y la cierran con la promesa de que va a volver a la cadena de enfrente (Mediaset) a presentar un programa», declara a sus compañeros.

«Ángel Cristo es evacuado en una barca del concurso, se pierde durante tres horas y se le convida a que olvide lo sucedido, a que no lo mencione y a que actúe de esa forma. Ángel Cristo se ve forzado a silenciarlo y se ve forzado a callar bajo amenazas», sentencia Matamoros.