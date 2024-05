El pasado 15 de mayo se estrenó Ni que fuéramos, el nuevo proyecto de Fabricantes Studio en Canal Quickie. María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Víctor Sandoval fueron protagonistas absolutos de estas tres horas en directo, donde hablaron de muchísimos asuntos que no dejaron indiferente a nadie.

Entre otras cuestiones, Kiko Matamoros aprovechó su participación en la primera entrega de Ni que fuéramos para sincerarse sobre muchas cuestiones. Entre ellas, lo que ha supuesto el paso de su hija Laura Matamoros por Supervivientes 2024. Tras haber opinado en sus redes sociales sobre el trato de la cadena a la influencer.

«Yo empiezo a revolverme desde el primer minuto cuando veo una presencia en el plató que no tenía mucho sentido que estuviera ahí», refiriéndose al plató de Supervivientes y a Makoke. Respecto al salto de Laura Matamoros del helicóptero, Kiko reconoció que su hija mencionó a su ex pareja porque le filtraron que estaba en plató.

«Cuando ella fue a Honduras no había habido todavía ninguna gala. Todo ha sido sobrevenido y provocado clarísimamente para tener contenido», aseguró el colaborador de Ni que fuéramos. Aunque es algo que le parece completamente «lícito», al tratarse de un reality, sí que tiene claro que «moralmente» no le parece nada correcto.

«Ha habido manipulación en determinados aspectos», comenzó diciendo Kiko Matamoros. «Se lo dijeron con objetivo claro, y ella se presta, supongo, a todo esto», añadió. «Con ella se hace un juego muy feo, se la estimula para hablar de Makoke», continuó explicando el colaborador de Ni que fuéramos.

Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: «Ella es torpe porque piensa que con esa insistencia está dando juego y quiere remar a favor de obra y favorecer a la productora, pero lo que vale es para apalearla todos los días desde todos los programas de la cadena, provocando que ella tiene la culpa de entrar en eso».

¿Por qué Kiko Matamoros no fue a recibir a Laura al plató de Supervivientes 2024?

El tertuliano decidió incidir en la decisión que había tomado la organización de llevar a Lorena Morlote a plató para recibir a Laura y, de nuevo, sacar a relucir el tema de Makoke. A pesar de todo, su hija lo redirigió haciendo saber que echaba muchísimo de menos a su padre. Él mismo contó que Laura suplicó que él fuera a visitarle a plató a su regreso de Honduras aunque fuese detrás de las cámaras.

A pesar de todo, Telecinco se negó en rotundo hasta hace tan solo unos días. Por ese mismo motivo, Kiko Matamoros ha querido dar su opinión sobre ese cambio de parecer tan repentino y a última hora: «Evidentemente yo ya he publicado cosas en redes y ellos a lo mejor no quieren dar una imagen sectaria. (…) Desde luego que yo no les iba a blanquear yendo a recibir a mi hija».

Eso sí, el colaborador de Ni que fuéramos sí que estuvo presente en el plató de Supervivientes 2024 de una manera peculiar: «Yo le di instrucciones a Lorena Morlote para que le dijera al oído a Laura: ‘No entres al trapo, esa mujer para ti está muerta’». Era hora de poner punto y final a esa historia, de una vez por todas.