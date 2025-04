La razón por la que los veteranos de guerra rusos quieren prohibir las series turcas

Durante los últimos años, los espectadores de todas las partes del mundo han sido testigo de como las producciones turcas han ido aumentando su popularidad. Un fenómeno audiovisual que ha crecido a pasos agigantados y que ha presentado a su vez a grandes estrellas de la interpretación turca. De hecho, si hablamos de protagonistas masculinos, actores como Can Yaman, Kerem Bürsin, Onur Tuna o Mert Ramazan Demir son algunos de los nombres que más furor han causado entre los fans. Una popularidad que les ha llevado a consagrarse como algunos de los artistas mejores pagados del país otomano. Sin embargo, y aunque hasta aquí todo parece correcto, los veteranos de guerra rusos no ven con buenos ojos la expansión de este tipo de producciones ficticias.

Aunque cueste creer las palabras que abordaremos a continuación, aclaramos que es real como la vida misma. Según se ha comunicado, la organización de Veteranos de Rusia se dirigió a las autoridades rusas con el objetivo de prohibir la emisión de ficciones turcas. Al parecer, el hecho de que este tipo de series represente en pantalla a hombres ideales, tanto a nivel físico como emocional, supone un grave problema para el hombre ruso promedio. Pues, estaría contribuyendo a la crisis demográfica en Rusia. Y es que, el atractivo de los hombres turcos, supuestamente, está pasándole factura al ámbito masculino ruso. Por ello, consideran que la mejor manera de evitar este tipo de contratiempos es erradicar las telenovelas turcas de la parrilla televisiva.

«Estas telenovelas crean una imagen idealizada del hombre, que influye negativamente en la percepción sobre el hombre ruso, lo cual contribuye a la crisis demográfica, ya que las mujeres rusas pierden el interés en los compatriotas y viajan a Turquía, lo que ya ha llevado a muchos casos trágicos», dijo el director de la organización fiel al Kremlin, Ildar Reziapov, en un comunicado.

Al parecer, la situación en Rusia está siendo tan crítica que dicha petición ha sido dirigida al Ministerio de Cultura, a Roskomnadzor (organismo encargado de monitorear y censurar los medios de comunicación en el país afectado) y al Parlamento. De hecho, parece ser que se encontró apoyo en este último, aunque no por la misma razón.

«La razón más importante es que las series de televisión turcas falsifican enormemente la historia, pues al hacer películas sobre el Imperio Otomano los autores turcos las rellenan con relaciones pseudorrománticas en lugar de violencia y muerte», declaró el diputado Vitali Milónov a un medio ruso. Asimismo, ante este dilema, la diputada del partido Gente Nueva, Sardana Avkséntieva, ha manifestado una posible solución.

Aumentan los viajes de la población rusa a Turquía

Los hombres turcos se han convertido en la sensación del momento a nivel internacional. Por ello, lo tienen claro. «Hay que rodar series donde los hombres rusos se vean más guapos que los turcos», señala Sardana Avkséntieva. De momento, se desconoce cuál será la medida que se aplicará al respecto en Rusia con las series turcas.

Pero, lo que sí está claro es que, actualmente, una de las series turcas que más está arrasando entre el público es ¿Será que es amor?, conocida en nuestro país como Love is in the air, protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Asimismo, cabe señalar que los viajes de Rusia a Turquía han experimentado un aumento significativo en los últimos años. En el año 2023, Turquía contó, aproximadamente, con 5.8 millones de viajeros rusos en 10 meses. Una situación que se tradujo a un aumento del 41’36% en comparación con el año anterior.