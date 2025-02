Si hablamos de actores turcos de éxito, el nombre de Can Yaman no podría faltar en nuestra lista. El artista, de 35 años, ha logrado conquistar a la audiencia con sus interpretaciones en diversos proyectos audiovisuales. Numerosos trabajos donde figuran títulos como Pájaro soñador, El hombre equivocado, Dolunay, Violeta como el mar o, próximamente, El turco. Pero, durante las últimas horas, se ha revelado que el actor podría estar siendo víctima de una extorsión por parte de una persona de su entorno. Una información que ha sido revelado por un programa muy conocido de nuestro país y que, como no podía ser de otra manera, no ha dejado indiferente.

Según se ha revelado, una seguidora de Can Yaman se quedó en una ocasión en Turquía junto al padre del actor y su pareja. Lejos de dejar pasar la oportunidad, la mujer aprovechó la oportunidad para grabar al progenitor del artista turco durante momentos y situaciones íntimas. Unas grabaciones que difundió públicamente. «Esta persona se metió en casa de su padre y le grababa. Ella conoció a la que era novia del padre de Can Yaman y esta chica la invitó a Turquía a que pasara unos días en casa del padre con ellos», informa una periodista del programa de Telecinco.

Fiesta, programa de Mediaset España, ha sido el formato que ha desvelado esta polémica que está viviendo Can Yaman. De hecho, una de las colaboradoras del programa ha explicado que en las imágenes difundidas se puede ver al padre del actor haciendo actividades cotidianas como ver la televisión, comer e incluso dormir. Eso sí, ahí no queda todo.

La comunicadora, que ha tenido acceso a la información, ha asegurado que habrían «imágenes íntimas» de él. Asimismo, el equipo de Fiesta ha conseguido localizar a la fan en cuestión y le ha preguntado sobre su implicación en esta filtración. Ante ello, la mujer no ha dudado en negar haber sido ella la culpable de las imágenes grabadas.

«¿Por qué te tengo que decir yo eso a ti?», pregunta la fan al periodista que se puso en contacto con ella. «¿Tú has visto esas imágenes? Yo no tengo que contestarte a nada», sentenció. De momento, se desconoce cómo está viviendo Can Yaman toda esta situación que está envolviendo a su padre. Pero, no hace falta ser muy avispado para saber que no le habrá sentado nada bien.

Can Yaman confiesa que quiere trabajar en proyectos españoles

El actor es un profesional de la cabeza a los pies, de eso no cabe duda. Durante los últimos años, sus fans han tenido la oportunidad de verlo actuar en todo tipo de producciones. Pues, la barrera del lenguaje o la cultura no es un impedimento para él. Y es que, sabe hablar italiano, alemán, inglés, y, por supuesto, su idioma natal.

Pero, el español siempre ha despertado cierta curiosidad en el artista. Por ello, y debido a que todavía se encuentra en su lista de pendientes, se sinceró durante su entrevista en el South Festival de Cádiz. «Estoy en una productora que busca proyectos en español. Además, en Roma me preparo con una profesora para aprender bien el idioma y rodar muy pronto en España», confesó.

«Estoy obsesionado con la idea de aprender español. En cuanto se va la profesora me pongo a ver series españolas para practicar. Mi nuevo objetivo es eso, aprenderlo bien y poder rodar también en castellano», confesó el pasado 2024.