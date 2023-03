Rauw Alejandro se sincera sobre lo mejor y lo peor de trabajar con Rosalía

Con motivo del lanzamiento de RR, su primer EP conjunto, hace unos días Rosalía y Rauw Alejandro se pasaron por la casa del streamer Ibai Llanos para charlar sobre este proyecto profesional, que vio la luz este viernes 24 de marzo.

No solo se trataba del primer proyecto profesional conjunto de la pareja, sino también de la primera entrevista que concedían juntos, convertidos en dos de los artistas del momento en todo el mundo. No obstante, al ser la primera vez que lanzaban música juntos, la ocasión lo merecía.

Rosalía y Rauw Alejandro comenzaron hace un año a trabajar en su EP, después de tres años de noviazgo. Un proyecto que no habían llevado a cabo antes porque ambos decidieron poner su «relación por delante» de sus carreras profesionales.

«Empezar el proyecto cuando estaba empezando la relación, no sé… Era mejor sentar las bases de la relación y luego si hay que hacer música, se hace», han asegurado los dos artistas durante su distendida entrevista con Ibai Llanos.

Una de las preguntas que les hizo Ibai fue cómo había sido trabajar juntos. Rauw Alejandro fue el primero en contestar. «No me preguntas por eso», dijo el artista en un primer momento. No obstante, ante la insistencia de Rosalía decidió responder. ¿Qué se dice primero? ¿Lo bueno?», preguntó antes de terminar confesando lo malo.

«Es un poco intensa. Es difícil. Para mí no es complicado porque como la conozco es más fluido todo, es más fácil, yo la entiendo y yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas, cómo, cuándo y dónde. Entonces si no me gustaba algo de la canción yo esperaba a decírselo en un momento en particular», expresó el artista.

Rauw Alejandro reconoció que se alió con el resto de productores: «Como a ellos también les gustaba lo que a mí me gustaba pues íbamos todos en decisión grupal», señaló. Además, aprovechó la entrevista para alabar a Rosalía como productora y reconoció que «siempre gana ella».