Rauw Alejandro: su curiosa reacción al ser preguntado por su colaboración Rosalía

Desde hace mucho tiempo los fans tanto de Rosalía como de Rauw Alejandro están deseando que ambos se junten y hagan una colaboración. Cuando todos pensaban que esta cada vez iba a estar más cerca, ha dado un giro de 180º y los artistas han comenzado a esquivar todas las preguntas relacionadas con este tema.

El puertorriqueño ha acudido al podcast Giova Kartoons, para presentar su último disco y la gira de conciertos que ha anunciado a nivel mundial. El artista estuvo hablando sobre como se siente cuando viene a España pues es un público muy distinto al de otros países y siempre le apoyan y le tratan con mucho amor.

Rauw Alejandro habla de Rosalía en un podcast: «Ella es la artista de los artistas.» pic.twitter.com/pPMOIFlAdp — Rauw Alejandro Daily (@RauwDailyEsp) December 15, 2022



Durante el podcast aprovecharon para preguntarle que para cuando su colaboración con Rosalía, mencionando la aparición de la catalana en el videoclip de la nueva canción de Rauw titulada Dile a Él. En ese momento el artista comenzó a justificarse comentando que ellos viven juntos y tienen colaboraciones, pero no han salido a la luz: “No, pero nosotros no es como…Vivimos juntos tu me entiendes…”, contestaba él. Ante la insistencia del resto de los integrantes del podcast quienes afirmaban que tenían canciones juntos y no las quieren sacar, él ha preferido no opinar nada y limitarse a sonreír.



Aunque es verdad que siempre que puede aprovecha para enaltecer a su novia y tiene unas bonitas palabras para ella: “Tiene como 19 Grammy cabrón, estudios universitarios, ella como que tiene el talento porque hay gente que es de oído. Ella tiene ese talento, pero también se dedicó a estudiarlo”, decía mientras explicaba que Rosalía a parte de tener el talento de nacimiento, ha trabajado mucho por llegar a donde está.

Después, se dedicaban a hacer un repaso por todas las colaboraciones que había hecho Rosalía junto a otros artistas como Bad Bunny, The Weeknd, J Balvin, Tokisha, cada uno con un estilo diferente: “Ella tiene un montón de flows diferentes, ¿y sabes que es lo más cabrón? Que toda esa gente le tira a ella, ella es como la artistas de los artistas”, expresaba muy ilusionado y agradecido por la persona que tiene a su lado.