Bad Bunny se retira de la música de forma temporal: “2023 es para mí”

Bad Bunny se retira temporalmente de la música. Después de haberse coronado como el artista más escuchado a nivel global por tercer año consecutivo, el artista puertorriqueño ha anunciado que en 2023 se tomará un descanso.

Tras el éxito de su último álbum de estudio, Un verano sin ti, Bad Bunny se convirtió en el artista con más reproducciones a nivel global con 183 millones de reproducciones. Un año lleno de récords profesionales, en el que también se ha embarcado en su gira más grande hasta la fecha.

Sin embargo, es momento de parar. El artista puertorriqueño ha tomado la decisión de dar prioridad a su bienestar emocional y a su salud mental, de esta forma, se tomará el 2023 como un año de descanso, para disfrutar de su vida personal.

“I’m taking a break. 2023 is for me, for my physical health, my emotional health to breathe, enjoy my achievements. We’re going to celebrate…”. — Bad Bunny about his 2023 for Billboard. pic.twitter.com/e4FWCJhkzD

