Raquel Mosquera estalla contra Rocío Carrasco con esta confesión en ‘Viva la vida’

En las primeras emisiones de En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco, cuenta pasajes de la vida de su madre, Rocío Jurado. El pasado domingo Raquel Mosquera, una de las aludidas en el debate posterior a los capítulos emitidos, ha roto su silencio en el programa de Viva la Vida. La hija de la más grande no dudó en cargar contra la expareja de su padre, a quién definió como un error: “Mis padres se murieron los dos enamorados, sus matrimonios con otras personas fueron un error”.

Esta declaración no ha gustado en especial a la peluquera, quien el pasado domingo en el plató de Viva la Vida respondió: “Rocío Carrasco no tiene derecho a hablar en nombre de un muerto, ella que hable en su nombre, como yo hablo en el mío, hablo según mis vivencias, según lo que yo he presenciado”, comentaba ante la atenta mirada de la presentadora, Emma García.

Tras las declaraciones de Rocío Carrasco, Raquel Mosquera respondió acerca de la relación que mantuvieron Pedro Carrasco y Rocío Jurado: “¿Que si Pedro murió enamorado de Rocío? Rotundamente no. Mi marido no murió enamorado de Rocío Jurado, si no habría muerto casado con ella y no conmigo. Durante los dos primeros años de noviazgo, Rocío Jurado intentó dos veces que Pedro volviera con ella y él no quiso”.

“Eso es algo que no he contado nunca, pero muchas personas lo saben cómo el propio Juan de La Rosa. Pedro y yo estábamos de novios, llevábamos dos años juntos y Rocío Jurado quiso en un par de ocasiones recuperarle, ella sí estaba enamorada de él, pero Pedro no quiso volver con ella porque estaba enamorado de mí, de la persona cariñosa, sencilla y familiar con la que estuvo hasta que murió”, expresó.

Seguidamente, Raquel Mosquera continuó detallando como trascurrieron los siguientes transcurrió la vida amorosa de la más grande: “Después de aquello, Rocío se enamoró del torero. Yo no digo que ella se muriera enamorada de Pedro, pero que intentó volver con él cuando estaba conmigo, sí. Me lo contó el propio Pedro”.