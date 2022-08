La relación entre Raquel Lozano y Omar Sánchez está dando mucho que hablar en Sálvame. Tras la entrada a plató vía telefónica de Omar para hablar sobre su relación actual con Raquel, la ex concursante de Gran Hermano ha hecho también acto de presencia y sincerarse con respecto al tema.

Terelu Campos, con un “tengo una última hora”, ha sorprendido a todos los tertulianos del programa de Sálvame. Llamando en directo a la protagonista de la historia, la presentadora ha querido escuchar, a parte del punto de vista de El Negro, su perspectiva sobre su relación amorosa con el ex de Anabel Pantoja.

Raquel ha sido clara y concisa: “No es mi pareja, no es mi novio, nos estamos conociendo simplemente”. La ex concursante de Gran Hermano 16 no ha querido entrar en muchos detalles, pero ha mostrado ilusión ante la pregunta de Terelu sobre qué le parece que Omar Sánchez dijese el otro día y delante de toda España que solo la está conociendo a ella.

“Eso es bastante importante, la verdad. Me parece que es lo normal, lo anormal es que dijese que conoce a otras cuarenta más”. Además, Raquel Lozano ha asegurado que ella tampoco está conociendo a más hombres, y que, “evidentemente, si empiezas a conocer a alguien y no te gusta, dejas de conocerlo, de hablar o llamar”.

Terelu Campos llama a Raquel Lozano en directo y esta se sincera sobre su relación con Omar Sánchez

La influencer ha querido confesar que Omar “tiene un corazón enorme, es una persona muy generosa y está siempre muy pendiente, no es nada pasota”, halagando al canario y expresando las cosas que más le gustan de él.

A su vez, ha zanjado los rumores que hay entre las personas que piensan que su relación con El Negro es un montaje para poner celosa a Anabel Pantoja: “Es absurdo, lo he pasado fatal con esto. Tiempo al tiempo, todo se verá si la relación sigue adelante”.

También ha aclarado que se siente traicionada, ya que “es muy fácil decir que quiero salir en los medios, estoy muy a gusto con mi trabajo, aun así, me da igual, si estoy conociendo a alguien publico tengo que aceptarlo”.

El programa, que ha hablado con gente cercana a Raquel sobre este mismo tema, le ha hecho saber a la afectada todo lo que estas personas opinan de ella. El turno ha comenzado por Maite Galdeano, que ha manifestado que Raquel “se muere por ir a los sitios” y que “por interés te quiero Andrés».

Esta le ha cedido el turno a Fede Rebecchi, ex pareja de Raquel, que ha asegurado que el hecho de que Omar Sánchez sea un personaje público “le da morbo”. Raquel Lozano, ante las declaraciones de su ex, ha querido permanecer callada.

Le ha tocado ahora el turno a Marta Peñate, quien ha “flipado un poco” con los comentarios de sus compañeros. “A Raquel le ha gustado siempre la tele, pero no creo que lo haga por eso. Ella es muy enamoradiza”, ha comentado la ex concursante de Supervivientes dando su brazo a torcer.

“Si lo soy, me ilusiono, soy muy visceral y me gusta vivir todo al cien por cien”, ha respondido Raquel Lozano ante las palabras de Peñate. Por último Charlie, ex pareja de Raquel, ha confesado que a la ex concursante de Gran Hermano “le gusta mucho la televisión”, pero, a su vez, ha puesto la esperanza en ella: “Ojalá se enamore y sea verdad”.

La influencer ha querido hablar también de la supuesta filtración de su primer encuentro con Omar en Valencia: «Llego a Valencia y de repente me dicen que Alba Carrillo que sabe con pelos y señales todo. Yo confío en que mi entorno no haya dicho nada. Por Omar pongo la mano en el fuego», ha declarado.

Pero Alonso Caparrós le ha querido explicar a Raquel que él mismo sabe que «la filtración llegó desde el lado de Omar. Desde su entorno”, y, con un “os han traicionado», ha querido dar por zanjado el asunto.

El programa ha querido, como colofón, hablar con Anabel Pantoja para saber qué piensa la sevillana ante la relación amorosa entre Omar Sánchez y Raquel Lozano. Anabel, que ha expresado: «Quiero lo mejor para la gente que quiero», refiriéndose a la felicidad de El Negro, ha manifestado que tanto ella como su ex pareja deben seguir con sus vidas por separado.