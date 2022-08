El pasado lunes 8 de agosto pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame en Telecinco. Uno de los temas que se trataron fue el que tiene una estrecha relación con el posible romance entre Omar Sánchez y Raquel Lozano. Lydia Lozano, que ya se encontraba en plató tras unos días de descanso, quiso pronunciarse al respecto.

De esta manera, la colaboradora de Sálvame aseguró que está convencida de que Marta López ha sido responsable de que el exmarido de Anabel Pantoja y Raquel Lozano se hayan conocido. Por si fuera poco, está absolutamente convencida de que la exconcursante de Gran Hermano 16 se ha acercado al canario para poder formar parte de un reality show.

Como era de esperar, Raquel Lozano no pudo evitar ponerse en contacto con Rafa Mora. Su objetivo era volver a intervenir en directo para aclarar diversos puntos que se estaban tratando en el programa. Además, quiso dirigirse a Lydia Lozano para brotar, como nunca, contra ella tras sus fuertes afirmaciones.

La exconcursante de ‘GH 16’ ha llamado en directo a ‘Sálvame’ #yoveosálvame https://t.co/QUdj880vUW — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 8, 2022

“Buenas tardes. Una vez más sin sentarme y sin cobrar en ningún sitio”, comenzó diciendo Raquel Lozano en Sálvame. Desde un primer instante, se mostró de lo más contundente con Lydia Lozano: “Como siempre, tus informaciones una mierda. Como siempre, las tienes que contrastar. Si lo único que he hecho mal es conocer a Omar, ¡lapidadme!”.

Lejos de que todo quede ahí, la extremeña quiso seguir dirigiéndose a la colaboradora de Sálvame: “Lydia que hable lo que le dé la gana, pero cuando no sepa que no hable. Ella ha dicho que todo lo que estoy haciendo es para entrar en un reality. Ya me lo han ofrecido, y he dicho que no”.

Lydia Lozano comenzó a responder a Raquel Lozano: “Se nota que te lo ha dicho Marta López. ¿Por qué no llamas a Ya es mediodía y le echas la bronca a Alba Carillo que es la que ha dado la noticia?». La exconcursante de Gran Hermano 16 fue aún más contundente: “Tú no tienes ni idea de la relación que tengo con Marta López”. La tensión fue en aumento hasta que la inesperada invitada tuvo que colgar la llamada ya que comenzaba su turno de trabajo.