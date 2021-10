Raquel Bollo, hace tan solo unos días, tuvo un tenso encuentro con uno de los reporteros de ‘Socialité’. Todo comenzó cuando éste le hizo saber que el exnovio de su hija y la expareja de su hijo han comenzado a tener una relación sentimental. Después de lo sucedido, Jorge quiso dar todas las explicaciones pertinentes en su programa.

“Me dijo que no quería ver nada y que no la molestara, pero yo tengo que hacer mi trabajo”, comenzó diciendo el reportero. “Minutos más tarde me la encuentro por la calle y le intento enseñar las fotografías para que ella reaccione y me diga lo que quiera. Ella no se lo toma nada bien”, añadió.

El periodista trató de mostrar a Raquel Bollo las imágenes en las que las exparejas de sus dos hijos aparecían juntos y de lo más acaramelados. Así pues Juan José Peña, padre de la hija de Alma Cortés, podría estar saliendo con Aguasantas, ex novia de Manuel Cortés. Un hecho que, desde luego, a la joven influencer no ha sentado para nada bien.

El padre de la hija de Alma Cortés habría iniciado una relación con Aguasantas, una de las grandes enemigas de la familia Bollo 😱 #Socialité491 https://t.co/reERWY6P1M — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 2, 2021

Raquel Bollo, después de rechazar en diversas ocasiones hablar del asunto, finalmente estalló contra el compañero del programa ‘Socialité’: “A mi hija no te voy a permitir que la molestes. Si molestas a mi hija te tiro al agua. La chiquilla no se lo merece”. Jorge insistía que debía hacer su trabajo, por lo que ella quiso ir más allá.

“Ya, mi vida. Ya. Me da igual lo que hagan. Hace ya dos años que mi hija se separó, allá cada uno lo que quiera hacer con su vida”, respondió Raquel Bollo. A pesar de que eso fue lo que se vio en las imágenes, las aguas llegaron a calmarse fuera de cámaras. Así se lo hizo saber Jorge a su compañera María Patiño.

“Me ha pedido disculpas y yo también le he pedido disculpas por si le he molestado en algo”, reconoció el reportero de ‘Socialité’. Es evidente que la andaluza lo que quería era proteger, de alguna manera, a su hija. Al fin y al cabo las dos se habían trasladado a La Graciosa para formar parte de uno de los días más felices de Anabel Pantoja. Y así quería que siguiera siendo.