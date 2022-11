Raphael presenta ‘Victoria’, su nuevo disco, compuesto por Pablo López

Raphael regresa a la música este viernes con Victoria, su nuevo disco. Se trata de un proyecto discográfico en el que el artista homenajea a su propia vida, y con el que quiere llegar a más público. Para ello, ha contado con Pablo López, que ha producido y compuesto el álbum.

Cerca de cumplir 80 años, Raphael ha grabado en los míticos estudios de Abbey Road, en Londres. Un disco muy especial para él, que presentará el próximo 17 de diciembre en un concierto único en el Wizink Center de Madrid.

«He salido victorioso de muchas cosas por mi férrea voluntad de hacer las cosas bien. Divertirse es fácil, pero guardar las formas para estar bien cuando tienes que estarlo es más difícil’, explica el cantante en referencia al nombre de su nuevo disco.

YA ESTÁ AQUÍ!!! #Victoria ya es completamente vuestro!!!!!

Durante su visita a El Hormiguero, Raphael alabó el gran trabajo que ha realizado Pablo López. «Lo ha compuesto Pablo López enterito. Cuando hablé con él, se esperaba que le dijera ‘Pablo, ¿por qué no me haces una canción y vamos viendo?’. Me planté en su casa y le dije textualmente ‘Pablo, quiero que me hagas un disco entero’», señaló entre risas.

Con Victoria, su nuevo disco, Raphael quería hacer un homenaje a su propia vida. «La gente puede pensar que es el nombre de una mujer, mil cosas, una batalla. En realidad son las victorias que he tenido y tengo durante mi vida, a todo lo que me he ido enfrentando», explicó el artista.

«Desde mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi mujer o mis hijos. Mis victorias. Eso para mí es un logro. Sacar un hijo adelante es una victoria, mi trasplante de hígado fue un victorión. Cuando le expliqué eso a Pablo López, él sintió cómo enfrentarse a este disco», recordó.