Quim Gutiérrez relata la noche en la que acabó intubado por una tarta: «Pensé que me iba a morir»

La semana de El Hormiguero sigue sumando victorias en audiencia sobre La Revuelta, su rival en La 1, esta vez gracias a la visita de Quim Gutiérrez y Ernesto Alterio, dos de los actores protagonistas de la comedia Un funeral de locos, que llegará a los cines el día 11 de abril. Se trata de una película en la que una familia muy peculiar se reúne para despedir al patriarca, fallecido, en un velatorio que se convierte en una reunión alocada en la que salen a relucir los trapos sucios de toda su vida.

Además del Ernesto y Quim, por el plató han ido pasando otros actores como Inma Cuesta, Belén Rueda y Antonio Resines, ya que la premiere de la cinta se iba a realizar en el propio plató de El Hormiguero. Los dos invitados son dos de los actores con más trabajo de nuestro país, lo que les ha llevado a coincidir en muchas películas, aunque esta es una de las pocas en las que en realidad han podido trabajar en las mismas escenas, pero eso no ha impedido que sean amigos desde hace mucho. «En nuestro caso tiene más coña porque hemos hecho cinco películas, pero es la primera película en la que de verdad intercambiamos escenas. No habíamos coincidido en ninguna escena, salvo en una en ¿Quién mató a Bambi?, que Ernesto me tiraba de la oreja y me daba un golpe», ha recordado Gutiérrez.

Motos no ha perdido la oportunidad de hablar de borracheras, uno de sus temas favoritos cuando tiene a invitados con los que tiene confianza. El primero en recordar una ha sido Ernesto: «Eso fue hace mucho tiempo. Eran como unas setas y creo que comí más cantidad de la que debía. Yo era muy jovencito y tenía mucha hambre o no sé. Comí eso y, de repente, se nos fue de las manos. Empecé a ver a mi amigo con cara de cabra, yo me miraba al espejo y me veía bien, pero mi amigo sí me veía con cara de cabra… Total, mi novia, que no había comido de eso, se asustó y me llevó al ambulatorio». Una vez allí, dejaron ir al actor a casa bajo la vigilancia de su novia, por lo que todo se pasó bebiendo mucha agua y pasando aquel rato.

Pero la experiencia de Quim Gutiérrez fue más complicada, tanto que le llevó a terminar en el hospital. «Al acabar una función en Matadero (una sala de teatro de Madrid), el padre de uno de los actores había llevado una tarta de chocolate que llevaba algo de marihuana, pero algo era muy poquito en apariencia. Yo me comí un trozo y no noté ningún sabor extraño, así que me comí un segundo trozo», en principio todo iba bien.

«Cogí la moto con mi chica. Y subiendo Delicias (una calle de Madrid), me di cuenta de que o la ciudad iba muy deprisa o yo iba muy despacio», una sensación que le hizo pensar que algo no estaba bien. Por eso, decidió parar en plena calle Atocha, una de las más concurridas de la ciudad.

«Me tomé las pulsaciones y pensé que me iba a morir allí. Vino el SAMUR, me preguntaron qué me había tomado, les dije que un pastelito de chocolate, llamaron a una UVI móvil, me intubaron, me llevaron al Gregorio Marañón y ahí ya me metieron Valium en vena», una experiencia que no olvidará nunca.

Pese a que hasta ahí podría ser la historia de un mal día para Quim, las cosas se complicaron más. «Además, habían venido los padres de mi novia, que habían visto la función, habían ido a casa y acabaron en el Gregorio Marañón conmigo intubado y con los pantalones medio bajados porque me habían sondado», una situación de lo más curiosa que no podía explicar.