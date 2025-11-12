¿Quiénes son los invitados de ‘Pasapalabra’ de hoy? Todos los famosos en plató

Pasapalabra sigue esperando a que Manu Pascual o Rosa Rodríguez protagonicen el que será un día histórico al ganar el bote más alto de la historia del concurso, pero por el momento ese día no llega. Para intentar que los concursantes logren completar el Rosco por completo, Roberto Leal y su equipo han llamado a refuerzos en forma de ayudantes vip que estarán durante los próximos días en el plató. Estos son los invitados que estarán desde el miércoles 12 y hasta el viernes 14 de noviembre en el programa.

Manu Baqueiro

El invitado de Pasapalabra es conocido por todos por su papel de Marcelino en la serie Amar es para siempre, todo un mito en Antena 3. Tras el final de esta aventura, ha pasado por MasterChef Celebrity y ahora es uno de los protagonistas de la serie Perdiendo el juicio, que ya está disponible en Atresplayer.

Fuera del mundo de la interpretación, tiene una faceta como empresario de la hostelería. El actor es socio con Carles Francino de uno de los restaurantes de moda en Madrid, habiéndose unido también a Aarón Guerrero, conocido por Médico de familia y Ana y los siete.

Laura Simón debuta en ‘Pasapalabra’

La actriz es uno de los talentos más prometedores del mundo de las series y el cine. Después de haberse formado durante años y haber debutado en publicidad, consiguió su primer trabajo importante en la serie de La 1 La promesa, donde dio vida al personaje de Lola. Actualmente, está de estreno, pero en Atresmedia, siendo una de las protagonistas de Mar Afuera, serie disponible en atresplayer.

Lorena Bernal

Fue una de las Miss España más queridas y aclamadas durante su reinado en 1999, lo que le llevó a aparecer en series como El comisario e incluso CSI Miami. Pero todo cambió cuando se casó con el futbolista, y ahora entrenador, Mikel Arteta.

La pareja vive afincada en Reino Unido desde su marido se marchase primero como jugador y posteriormente como técnico. Fruto de su relación han nacido tres niños. Alejada de los medios, vive centrada en su nueva etapa como coach y presentadora de eventos.

José Mercé vuelve a ‘Pasapalabra’

El cantante vuelve al que dice que es su programa favorito, dejando el mundo de la música a un lado para centrarse en las pruebas del programa para ayudar a los concursantes. El cantaor es uno de los grandes referentes del flamenco desde los años 80, cuando saltó a la fama tras formar parte de la compañía del bailaor Antonio Gades. Su carrera le llevó incluso a residir en Japón, país donde pudo dedicarse al mundo del flamenco durante años.