Tras la visita de Almudena Cid de la semana pasada, El show de Bertín vuelve esta noche con una nueva invitada famosa que tendrá muchas cosas que contar sobre su vida en televisión, pero también mucho de lo que nunca ha contado y queda por saber. Una de las preguntas más esperadas será cuando Bertín Osborne tenga que contestar a si le hubiera gustado tener una aventura con ella, algo que deberá hacer todo el teatro, sus colaboradores y la propia interesada. Se trata de una presentadora que en los años 90 fue una estrella gracias a sus programas nocturnos, donde cientos de personas llamaban cada noche para contar sus problemas o pedir consejo al resto de espectadores de televisión en un mundo en el que internet todavía no era para todos.

Esta invitada se verá las caras con el presentador un año después de que no se cortase a la hora de dar su opinión cuando se supo que volvería a ser padre con 70 años fruto de una relación con Gabriela Guillén. «Si tú no quieres tener un hijo con 70 años, no tienes relaciones o tomas medidas extra», dijo en televisión. «Amigos del entorno de Bertín Osborne me hablaban de Gabriela como su novia. Ahora que ha pasado esto, ya no es novia ni ha sido nunca», aseguraba en aquel momento. El nombre de la invitada en Cristina Tárrega, una mujer que seguro no tendrá problemas en decirle todo lo que piensa al presentador después de años de amistad.

Pero el conductor de El show de Bertín no es el único amigo conocido que tiene, ya que Alejandro Sanz y Julio Iglesias son también dos de sus amistades más famosas, por lo que seguro que podrá contar anécdotas vividas con ellos y dar la última hora de salud de Julio, que está retirado del foco mediático desde hace años.

La carrera de Cristina Tárrega en los medios

Se trata de una de las periodistas más conocidas de nuestro país que comenzó en los años 80 en la radio como locutora de Radio Intercontinental, 40 Principales, Onda Cero, cadena Ser e incluso cadena Dial. En los 90 comenzó su aventura en televisión, donde ha trabajado en programas como En casa con Rafaella, Sola en la ciudad, Cristina, amiga mía, Los comunes, Póker de damas, Hablemos claro, Crónicas marcianas, Día a día, Cada día, Vive la vida, Territorio comanche y Sálvame.

Desde hace años es colaboradora habitual de El programa de AR, Vamos a ver y TardeAR, además de haber estrenado La vida sin filtros, espacio que ocupa las noches de Telecinco. En en el terreno personal, la invitada de Bertín Osborne se casó en el año 1999 con el ahora ex futbolista Mami Quevedo, con el que ha tenido un hijo y forman un matrimonio de lo más sólido.

Esta será la entrevista de hoy en El show de Bertín a partir de las 22:45 h. en Canal Sur.